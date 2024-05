Barbara D’Urso: quanto miele per l’ex marito! Cosa ha detto

Barbara D’Urso non ha mai fatto mistero di essere ancora profondamente legata all’ex marito, il produttore Mauro Berardi, padre dei suoi due figli. Con una dedica speciale in un’occasione altrettanto speciale, la conduttrice ha voluto celebrare l’ex, mostrandosi orgogliosa di lui.

Ma cosa è successo?

Durante la serata di ieri dei David di Donatello, tra le categorie premiate c’è stata anche quella al Miglior Documentario.

Il premio è andato al docufilm dedicato all’amato e compianto Massimo Troisi, dal titolo ”Laggiù qualcuno mi ama”: a ritirare il premio era presente il regista Mario Martone che ha ringraziato Mauro Berardi, la cui produzione ha permesso la nascita e la distribuzione della pellicola.

”Evviva Mauro, il padre dei miei figli” La storia di Barbara D’Urso e Mauro Berardi

Sul suo profilo Instagram, Barbara D’Urso ha fatto una dedica all’ex marito, riprendendo il momento in cui Martone lo ha ringraziato e ha deciso di celebrarlo con queste parole:

Evviva Mauro, il padre dei miei figli, che ha prodotto quest’opera meravigliosa di Mario Martone che ha vinto il David di Donatello

I due, anche se separati da tanti anni, hanno sempre mostrato di portarsi rispetto e spesso si sono fatti vedere insieme in pubblico in occasioni speciali.

Come accadde l’anno scorso durante la rassegna cinematografica Alice Nella Città in cui Barbara e Mauro hanno accompagnato il figlio Emanuele alla prima del suo esordio da regista.

Ma ripercorriamo rapidamente le tappe della storia tra la conduttrice e il produttore.

Mauro Berardi, classe 1943, è un famoso produttore cinematografico ( a lui si deve ad esempio la produzione del classico Non Ci Resta Che Piangere con Massimo Troisi e Roberto Benigni) che nel corso della sua carriera ha collaborato con immensi nomi del cinema italiano come Ettore Scola e Mario Monicelli.

Nel 1982 lui e Barbara D’Urso si uniscono in matrimonio e dal loro amore nascono i due amatissimi figli Gianmauro ed Emanuele. Barbara lo considera tutt’oggi l‘amore della sua vita, nonostante la loro relazione finita nel 1993 abbia portato i due ad avere altre relazioni.

A quanto dice la conduttrice, il loro matrimonio sarebbe finito a causa di divergenze caratteriali, dopo la passione definita da lei ‘folle’, evidentemente i loro caratteri non erano più compatibili.

A termine di questa storia, i due si sono fatti la guerra come accade in molti casi di divorzio.

Poi la pace è arrivata tutta ad un tratto: i figli erano ancora molto giovani e Barbara ha deciso di invitare l’ex marito per Natale.

Da allora sono sempre andati d’amore e d’accordo.