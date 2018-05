Chiara Ferragni e Fedez non si sposano più? Problemi con le nozze

Chiara Ferragni: un anno dopo la proposta di Fedez, ritardo con i preparativi

Chiara Ferragni e Fedez sono tornati da pochissimi giorni in Italia, dopo aver trascorso qualche mese in America, più precisamente a Los Angeles, città in cui è nato il loro piccolo Leone. Poco più di un anno fa Fedez aveva proposto alla sua Chiara di diventare sua moglie durante un suo concerto all’Arena di Verona, nel giorno del trentesimo compleanno della ragazza. Il matrimonio è previsto per l’estate di quest’anno ma pare che ci siano dei problemi. Infatti, come rivela Diva e Donna, Fedez e Chiara Ferragni sarebbero in ritardo con i preparativi per le nozze.

Chiara Ferragni troppo impegnata a fare la mamma per preparare il matrimonio

Chiara Ferragni è stata in Sicilia, regione in cui si svolgerà il matrimonio con Fedez. Diva e Donna afferma che, però, la fashion blogger e imprenditrice non ha ancora dato risposte alla wedding planner che avrebbe già fatto le sue proposte alla Ferragni. Inoltre, il wedding planner potrebbe essere un uomo. Il perché del ritardo nelle conferme e nei preparativi? Chiara Ferragni è diventata da poco mamma di Leone e fare la mamma non è un mestiere semplice. Chiara è molto impegnata con il suo bambino tanto da non riuscire ad andare avanti con i preparativi del matrimonio con il suo Fedez.

Matrimonio Chiara Ferragni e Fedez: abbiamo una data e un luogo

Che il matrimonio più atteso dell’anno, quello tra Fedez e Chiara Ferragni, si svolgerà in Sicilia non è più un mistero. Ma secondo Diva e Donna, la provincia scelta per le nozze sarebbe quella di Siracusa. In particolare si parla di Noto. Anche per quanto riguarda la data del matrimonio già si parlava dell’estate, ma la data esatta potrebbe essere il 31 di Agosto.