Chi vincerà Amici 17? La rivelazione di Maria De Filippi a Verissimo

Amici 17 vincitore al televoto: la rivelazione di Maria De Filippi a Verissimo Speciale Amici

Manca poco alla finale di Amici 17: chi sarà il vincitore? Chi sarà l’erede di Sergio Sylvestre e Andreas Muller? In gara sono rimasti i cantanti Biondo, Irama, Einar, Carmen e Emma e i ballerini Bryan e Lauren. Ebbene, non c’è un favorito tra il pubblico: tutti gli allievi rimasti in gara potrebbero vincere. A farlo sapere è stata Maria De Filippi durante la puntata di Verissimo Speciale Amici. “A differenza degli altri anni, quest’anno non è ancora chiaro chi sarà il vincitore”, ha spiegato Maria a Silvia Toffanin. “Ogni volta guardiamo le percentuali del televoto durante le gare e abbiamo notato che quest’anno c’è poco scarto tra un concorrente e l’altro”, ha aggiunto la De Filippi. Ergo: a detta della bionda conduttrice, chiunque degli artisti rimasti in gara potrebbe vincere la diciassettesima edizione del talent show. Chi la spunterà davvero alla fine?

Maria De Filippi sogna un Amici internazionale con gli altri paesi

In attesa di scoprire chi vincerà Amici 17, Maria De Filippi sogna di rendere il programma più internazionale. “Il mio sogno è quello di avere un Amici italiano che si scontri con un Amici francese, con uno spagnolo e così via…Sarebbe bello avere una rappresentanza dell’Italia, trovata attraverso Amici, una rappresentanza della Spagna trovata attraverso i loro talent, e fare un’edizione in cui si scontrano le varie nazioni“, ha confidato Maria.

Verissimo Speciale Amici: il sogno di Maria De Filippi

Insomma, l’idea sembra quella di una variante internazionale del programma, per cui si potrebbe nominare, come chiarito dalla De Filippi, anche “una giuria composta da italiani e da rappresentanze straniere”.