By

Laura Pausini tra gli ospiti della prossima puntata di Che tempo che fa 2018

Domani, domenica 18 marzo 2018 a Che tempo che fa tra gli ospiti ci sarà anche lei: la ‘mitica’ Laura Pausini. La cantante presenzierà negli studi orchestrati da Fabio Fazio a pochi giorni di distanza dall’uscita del suo nuovo album, il cui titolo è “Fatti Sentire”, e chissà che l’apprezzata artista non regali ai fans uno spettacolare live da sentire e risentire! Oltre alla Pausini, dalle ore 20.35 circa di domenica sera tra i nuovi ospiti del programma di Rai1 ci sarà anche Antonio Albanese, attore comico che dal prossimo 29 marzo 2018 sarà protagonista al cinema grazie al nuovo film, “Contromano”, la cui trama racconta la storia di Mario, un uomo poco disposto verso il cambiamento. Spazio dunque alla cantante, al comico ma anche all’ex CT della Nazionale Giovanni Trapattoni e all’astronauta Paolo Nespoli, protagonista di una nuova missione dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Tutti gli ospiti del nuovo Tavolo di Che tempo che fa di domani sera, domenica 18 marzo 2018

Successivamente, verso le 23.00 di domani sera, domenica 18 marzo 2018, Che tempo che fa andrà avanti con una nuova parte di puntata tutta dedicata al cosiddetto Tavolo con nuovi ospiti. In questo caso, nel programma prodotto da Rai1 e dall’OFFicina saranno presenti anche Edoardo Leo (al cinema con il nuovo film “Io c’è”), Enzino Iacchetti (a teatro con una novità), Iva Zanicchi (reduce dall’esperienza in giuria a “Sanremo Young”), Giobbe Covatta (a teatro con “La Divina Commediola”), Cristiano Malgioglio e Filippo Giana, il campione di ciclismo che ai Mondiali in Olanda ha sbaragliato ogni concorrenza.

Orietta Berti e Nino Frassica tra gli ospiti fissi di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Insieme a loro, ospiti fissi di Che tempo che fa 2018 saranno ancora una volta le facce tv tanto amate dai telespettatori di Rai1: Nino Frassica, con le sue domande impossibili in stile Gigi Marzullo; Orietta Berti, tra canzoni ed aneddoti; Luciana Littizzetto con i suo interventi comici ed, infine, Filippa Lagerback, nel ruolo di annunciatrice perenne dei vari personaggi che, di volta in volta, vengono intervistati da Fazio nello studio TV del Centro di Produzione Rai di Milano.