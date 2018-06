Balalaika: frecciatina a Cecilia Rodriguez, Belen infastidita

Balalaika: la Gialappa’s Band lancia una frecciatina a Cecilia Rodriguez, Belen si infastidisce

Nella quarta puntata di Balalaika, il programma di Canale 5 sui Mondiali 2018 in Russia, non è mancata una frecciatina a Cecilia Rodriguez. A farla la Gialappa’s Band, che ha approfittato della presenza in studio di Belen Rodriguez. Quest’ultima ha all’inizio sorriso alla stoccata del trio comico ma poi è apparsa piuttosto infastidita. Ma cosa è successo di preciso? Nello studio del programma condotto da Ilary Blasi e Nicola Savino si stava discutendo degli ultimi match di pallone, quando uno dei Gialappi ha osservato: “Pensavo che solo la sorella di Belen potesse girare senza passaporto”. Una frecciata che ha scatenato l’ilarità dei presenti e pure quella dell’ex moglie di Stefano De Martino. Il sorriso di Belen si è però spento subito: la Rodriguez ha replicato, chiarendo la situazione della sorella, e ha poi mostrato un viso piuttosto contrariato.

Belen Rodriguez chiarisce la storia del permesso di soggiorno di Cecilia

“Non era il passaporto ma il permesso di soggiorno. Si è dimenticata di rinnovarlo”, ha chiarito Belen Rodriguez a proposito della recente faccenda che ha visto protagonista la sorella Cecilia. Dopo aver puntualizzato la vicenda, la showgirl argentina ha mostrato un volto piuttosto scocciato dalla situazione. Un atteggiamento che i telespettatori hanno subito notato, come sottolineato da qualcuno su Twitter: “Gialappo ended Belen che prima fa la f..a che ride e poi si legge in faccia quanto sia scocciata”. Come già accaduto per la storia dell’armadio al Grande Fratello Vip, sembra proprio che Belen non abbia approvato l’ennesimo caso mediatico che ha coinvolto Chechu.

Cecilia Rodriguez: “Permesso di soggiorno rinnovato, continuo a lavorare”

Nonostante la frecciatina a Balalaika, la posizione di Cecilia Rodriguez in Italia è stata chiarita. A rivelarlo è stata la stessa fidanzata di Ignazio Moser qualche giorno fa. “Io sono extracomunitaria, non sono cittadina italiana. Il mio permesso di soggiorno è scaduto come scade tutti gli anni, perché me lo danno per un anno e quindi va sempre rinnovato. Hanno voluto fare un po’ di problemi, ma scade tutti gli anni. Mi hanno beccato in quella settimana (a Capri mentre era in vacanza, ndr) ma avevo tempo per rinnovarlo, quindi è tutto apposto. Hanno fatto problemi, ma continuo a lavorare quindi è tutto apposto“, ha detto l’argentina.