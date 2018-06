Cecilia Rodriguez scatena i fan che si dividono. La foto in cui lecca il gelato fa rumore: alcuni la lodano e la difendono, per altri è subito effetto ‘armadio’

Cecilia Rodriguez e il gelato della discordia. La fidanzata di Ignazio Moser nelle ultime ore ha postato su Instagram una foto che sta facendo molto rumore tra i follower. Allusività spinta? Volgarità? Semplice scatto per nulla malizioso? Gesto quotidiano? Il dibattito, non troppo aulico, ruota attorno a questi temi. Infatti c’è chi ha visto nel post una sottotraccia di esibizionismo e chi invece ne ha lodato la spontaneità, difendendo la sorella di Belen da commenti non proprio edificanti. Inevitabile che qualcuno si appellasse anche all'”effetto armadio”, memoria del Grande Fratello Vip.

Cecilia e il gelato, i commenti si sprecano: dall’armadio a Monte

“Non oso immaginare i commenti. 3,2,1 scatenatevi”, scrive un follower sotto la foto in questione, prevedendo la cascata di commenti pro e contro che da lì a poco sarebbero piovuti all’indirizzo di Cecilia. E infatti in un attimo si scatenano i fan. Tralasciando i toni più beceri (parolacce e allusività al ‘calippo’ e quant’altro del repertorio del triste machismo), questi alcuni interventi che ne riassumono molti altri: “Non voglio pensare al momento in cui ti sei avvicinata al ‘gelato’ nell’armadio”, “Lei potrebbe evitare a priori di postare foto provocatorie visti poi i suoi precedenti tanto discussi”, “Volgarissima come sempre…”. Qualcuno ripensa pure a Francesco Monte: “Ora capisco perché Monte non riesce a dimenticarti…”. Contro gli epiteti e pensieri poco gradevoli, usando un eufemismo, si sono schierati molti fan dell’argentina.

La sorella di Belen incassa la difesa dei follower: viva la libertà

Tanti coloro che hanno difeso Cecilia. Diversi gli argomenti portati in suo favore. Ad esempio c’è chi ha sostenuto che la foto non sia volgare e sia anzi spontanea (“La malizia sta negli occhi e nella bocca altrui che giudica”). Altri hanno affermato che la provocazione in effetti ci sia, ma sarebbe da leggere come un gesto di libertà (“Sapevi che i commenti si sarebbero sprecati. Ma tu sei troppo avanti. Questa foto è una bella sfida. Intelligenza contro bigottismo”).