Caterina Balivo accoglie la richiesta di silenzio di Romina Power

La conduttrice Caterina Balivo decide di rispettare la volontà della cantante, Romina Power.

La conduttrice di Detto Fatto, Caterina Balivo, durante la puntata di ieri, 12 aprile 2018, ha mostrato la sua comprensione in merito alla richiesta di Romina Power. A quest’ultima non è passato inosservato tale gesto di rispetto, e ha deciso di ringraziarla attraverso un post. “Un GRAZIE a Caterina Balivo per aver accolto la mia richiesta di silenzio e di rispetto. Raro esempio in TV. GRAZIE!“. Caterina di tutta risposta ha pubblicato il post dei ringraziamenti della cantante sul suo account di Instagram. La Balivo ha aggiunto anche la didascalia: “Ieri in diretta abbiamo visto il post di Romina in cui chiedeva a tutti di non parlare più della loro famiglia, perchè questo non faceva bene ad Albano. Non a caso hanno rilasciato delle interviste per poter chiudere il “cerchio”. Io ho detto che accoglievo il suo appello e che non ne avrei più parlato e vi spiego i motivi“.

Caterina: “Sono una fan di Romina”

La conduttrice attraverso la didascalia ha deciso di fornire ai fan le motivazioni del suo comportamento. Ha aggiunto: “Perchè sono una fan di Romina e trovo davvero che sia un ideale di donna. Perchè da mamma immagino che per i figli piccoli di Albano non sia il massimo vedere i loro genitori chiacchierati ad ogni ora in tv, voi direte: sono personaggi pubblici, vero! Ma questo non vuol dire asfaltarli ogni volta, senza pensare che sono prima di tutto delle persone di talento che vogliono essere anche dei bravi genitori“. Caterina quindi ha condiviso ed appoggiato la richiesta di Romina, pensando soprattutto al bene dei figli di Albano. La conduttrice ha continuato affermando che per lei non è importante conoscere il motivo reale della separazione avvenuta tra Albano e la Lecciso. Quest’ultima ha confermato la rottura con Albano sulle pagine del settimanale Chi.

La Balivo non ci sta!

Caterina mostra la sua vicinanza anche al cantante di Cellino San Marco, e riconosce il talento di cui gode e grazie al quale ha avuto successo e sei figli meravigliosi. L’altra faccia della medaglia è proprio la sofferenza e il dolore causato indirettamente ai suoi figli, i quali sono costretti ad apprendere delle tristi verità attraverso programmi televisivi e giornali. La conduttrice ha concluso il suo messaggio affermando: “Rispetto. Credo che questa sia la parola più adatta a chiudere la questione“.