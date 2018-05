Lutto per Caterina Balivo: la conduttrice ha perso il cugino Michele

Morto Michele, cugino di Caterina Balivo

Caterina Balivo in lutto. La popolare conduttrice televisiva ha perso suo cugino Michele. A darne notizia è NapoliToday, secondo lui l’uomo è morto nella serata di ieri, 7 maggio 2018, a causa di un malore mentre era nella sua auto nei pressi di Qualiano, comune del Napoletano. Come scrive la fonte, “pare si sia trattato di un infarto“, anche se “sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire le cause della tragedia“.

Chi era Michele Balivo

Michele Balivo, 39 anni, di Trentola Ducenta, era un noto imprenditore della zona. L’uomo, che lascia la moglie, era anche cugino di Romilda Balivo, assessore del Comune di Aversa.