Striscia la notizia e il canna-gate: svelati i nomi dei presunti naufraghi che avrebbero fumato insieme a Francesco Monte

Striscia la notizia non molla: il tg satirico di Antonio Ricci continua la sua battaglia contro l‘Isola dei Famosi. E a distanza di settimane, ha mandato in onda – senza alcuna censura – la lunga confessione che Eva Henger ha fatto all’inviato Max Laudadio qualche tempo fa, appena rientrata dall’Honduras. Nella lunga chiacchierata, l’ungherese ha rivelato i nomi dei presunti concorrenti che avrebbero fumato insieme a Francesco Monte. Di chi si tratta? Secondo quanto svelato da Eva, a dar compagnia all’ex tronista di Uomini e Donne sarebbero stati: Marco Ferri (nome tra l’altro già menzionato da Chiara Nasti in un audio), Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto.

Striscia la notizia porta a galla uno strano discorso tra Alessia Mancini e Jonathan

In un lungo servizio dedicato al canna-gate dell’Isola dei Famosi, Striscia la notizia ha portato a galla pure uno strano discorso tra Alessia Mancini e Jonathan. I due, in un momento di confidenza avvenuto all’inizio del programma, si sono scambiati le reciproche impressioni su Francesco Monte, Rosa Perrotta, Paola Di Benedetto e Marco Ferri. “Fin da subito hanno fatto il quartetto segreto per far fuori Nadia” ha accusato la showgirl, piuttosto arrabbiata per aver perso l’amica attrice. Ma a incuriosire è stata una frase di Jonathan che ha detto: “Non so la sera quando facevano roba cosa facevano”. A cosa si riferiva l’inviato di Verissimo? E cosa succederà ora che sono saltati fuori altri nomi?