Canale5: i programmi che si spostano a causa dei Mondiali 2018

A causa dei Mondiali 2018, questa settimana alcuni programmi di Canale5 si spostano. In particolare, a cambiare giorno nel palinsesto della rete sono una trasmissione e una serie televisiva. Nel primo caso, siamo di fronte ad un’ultima puntata stagionale. Infatti, l’ultimo appuntamento con Matrix Chiambretti non andrà in onda venerdì 15 giugno 2018 ma, eccezionalmente, domani, giovedì 14, come sempre in seconda serata. L’altro spostamento in palinsesto riguarda Le Verità Nascoste. Il motivo? La quarta puntata della fiction spagnola non verrà trasmessa venerdì 15 giugno 2018 ma, in via eccezionale, sabato 16. Al suo posto, venerdì sera ci sarà la partita “Portogallo – Spagna”, seguita dall’intrattenimento Mediaset dedicato proprio ai Mondiali.

Canale 5, la programmazione settimanale di prima serata dal 17 al 23 giugno 2018

Alcuni “assestamenti” nel palinsesto di Canale 5 riguardano anche la programmazione settimanale di prima serata che va da domenica 17 a sabato 23 giugno 2018. Domenica sera, infatti, ad aprire la prossima settimana tv sarà “Brasile – Svizzera”, match lunedì 18 seguito da “Tunisia – Inghilterra” e martedì 19 dal film “Grease”. Ancora, mercoledì 20 tornerà in onda “Sacrificio D’Amore” con le nuove puntate, mentre giovedì 21 e venerdì 22 ci sarà spazio rispettivamente per “Argentina – Croazia” e per l’ultima puntata de “Le verità nascoste”. Infine, sabato 23 i telespettatori potranno rivedere il film “Ti va di ballare?”. E intanto, arriva anche un altro annuncio: per domenica 17, lunedì 18 e giovedì 21 giugno 2018, in seconda serata Mediaset racconterà i Mondiali anche grazie a Balalaika, il nuovo show di intrattenimento della rete ammiraglia del “Biscione”.

Canale5, domani pomeriggio “saltano” anche Beautiful e Una vita

Per il resto, il palinsesto di Canale5 subisce qualche cambiamento anche domani pomeriggio. Domani, infatti, Mediaset inaugura la programmazione dedicata ai Mondiali 2018 trasmettendo live la cerimonia d’apertura. L’evento, con Robbie Williams tra gli ospiti, andrà in onda in diretta da Mosca dalle ore 14.00 alle 17.00 e, come naturale conseguenza, farà “saltare” parte degli appuntamenti quotidiani della rete. “Saltano” così anche Beautiful, la doppia puntata di Una vita (a quanto pare Victor Ros 2 è stato cancellato, visto che anche oggi non è stato trasmesso) e Caduta Libera! (per cui quest’anno l’edizione primaverile del quiz chiude prima).