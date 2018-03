È vero, Daniele Bossari ha l’auricolare all’Isola dei Famosi: parla il regista Roberto Cenci

Sì, Daniele Bossari ha l’auricolare all’Isola dei Famosi. A confermarlo Roberto Cenci, il regista del reality show, a Ultime dall’Isola su Mediaset Extra. Cenci ci ha però tenuto a precisare che l’apparecchio non serve al vincitore del Grande Fratello Vip per suggerimenti e consigli da parte degli autori ma ha un altro scopo ben specifico. Quello di avvisare l’opinionista dei tempi della diretta e dunque di eventuali pubblicità, pause o rientri in studio. Tanto che, come confessato da Cenci, spesso Bossari lo tiene in tasca anziché all’orecchio perché dimentica di dover indossare quell’auricolare.

Le parole di Roberto Cenci sull’auricolare di Daniele Bossari

Quindi nessun “magheggio”, come insinuato qualche tempo fa da Eva Henger e Striscia la notizia, ma solo una necessità tecnica. E forse proprio perché la verità è più semplice di quello che si pensa, Bossari non ha mai replicato a tale insinuazione. Anzi, il futuro marito di Filippa Lagerback si è fatto una risata su Instagram con l’amica Alessia Marcuzzi. “Dietro l’auricolare di Bossari non c’è nessuno” ha assicurato Roberto Cenci a Emanuela Gentilin, conduttrice di Ultime dall’Isola.

“Gli autori hanno dato l’auricolare a Daniele solo per gestire meglio i tempi televisivi visto che sia Bossari ia Mara Venier intervengono spesso durante la diretta” ha aggiunto il regista dell‘Isola dei Famosi, che ha puntualizzato di non essere stato neppure tanto favorevole all’introduzione di questo strumento. “Alla fine si è rivelato inutile perché io stesso intervengo molto in puntata. E non a caso Daniele non lo usa mai, lo ha sempre in tasca” ha concluso Cenci.