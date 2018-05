Biondo eliminato da Amici e chi ha vinto la puntata del 19 maggio 2018

Amici 2018 Serale: eliminato Biondo

Biondo è stato eliminato da Amici 2018 Serale. L’eliminazione del cantante è arrivata, forse un po’ a sorpresa, nella settima puntata in onda sabato 19 maggio in prima serata su Canale5. Al verdetto si è giunti grazie al voto di “salvataggio” dei professori, i quali sono stati chiamati a giudicare la sfida diretta tra lui ed Einar Ortiz. A votare per farlo restare in gara è stato solo un insegnante, probabilmente Rudy Zerbi. Mentre, evidentemente, tutti gli altri hanno deciso di premiare il concorrente della Squadra Blu. Una sfida finale contro Einar, quella che ha visto protagonista Biondo, per cui non poche sono state le canzoni da lui interpretate: da “Dejavù”, a “Una carezza in un pugno”, passando per “Roof Garden”, “Strip club” e “La mia ex chiama”. Ma Biondo sarà presto nei negozi di musica, col suo primo disco che uscirà il prossimo 1 giugno 2018.

Amici 17: Carmen Ferreri ha vinto la settima puntata serale

Nella settimo serale di Amici 17, oltre all’eliminato Biondo c’è stato spazio anche per il trionfo di Carmen Ferreri. Dopo la vittoria della scorsa settimana, la cantante dei Blu ha vinto anche la puntata di ieri sera. A fine serata, come da regolamento l’interprete non ha potuto portare nessuno con sé nella puntata successiva, mentre il direttore artistico Luca Tommassini ha scelto di salvare Lauren Celentano, ballerina che nella finalissima del circuito danza ha eliminato il “rivale” Bryan Ortiz.

Cos’altro è successo ad Amici sabato 19 maggio 2018

Per il resto, tra gli altri momenti più “in” della puntata di Amici di sabato 19 maggio 2018 ci sono stati anche la versione-alternativa di “Felicità” cantata da Romina Power, la proclamazione della vincitrice della categoria ballo di questa edizione e l’annuncio che il prossimo appuntamento col talent verrà trasmesso non sabato 26 ma domenica 27.