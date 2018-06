Biondo di Amici resta in mutande sul palco durante il concerto VIDEO

Amici, a Biondo cadono i pantaloni sul palco di Mirabilandia: il rapper resta in mutande

Momento imbarazzante per Biondo di Amici a Mirabilandia. Il rapper lanciato da Maria De Filippi si stava esibendo allo SlimeFest ma durante la performance è rimasto in mutande. Mentre stava cantando Dejavu, ad oggi la sua canzone più conosciuta, i pantaloni di Simone Baldasseroni sono andati giù. Il cantante della Squadra Bianca è stato bravo a non farsi prendere dal panico: ha subito alzato i pantaloncini e ha continuato a cantare senza mai fermarsi. Inutile negare che il siparietto improvvisato ha mandato in visibilio le tante fan accorse ad acclamare Biondo che, anche se non è il vincitore di Amici 17, è sicuramente uno degli allievi più seguiti di questa stagione.

La reazione di Biondo all’incidente sul palco

Seppur imbarazzato, Biondo ha replicato con ironia all’incidente sul palco dello SlimeFest 2018. “La mia anima è sospesa”, ha scritto il cantante pubblicando uno scatto dell’imprevisto avvenuto durante la performance di Dejavu.

la mia anima è sospesa A post shared by Rnb Wave (@biondofficial) on Jun 9, 2018 at 11:23am PDT

Il cd di Biondo tra i più venduti tra i cantanti di Amici 17

Intanto Biondo si gode il successo che è arrivato nonostante la sua eliminazione ad Amici di Maria De Filippi. Il suo primo album – Dejavu – è ai vertici delle classifiche musicali insieme a quello di Irama.