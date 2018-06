Bianca Guaccero single o fidanzata? Il nuovo amore della conduttrice della prossima edizione di Detto Fatto è un cantante

Bianca Guaccero ha un nuovo fidanzato? Oltre che sul campo lavorativo e professionale pare che per la nuova conduttrice di Detto Fatto ci siano novità interessanti anche per quanto riguarda la sua vita sentimentale. A pubblicare l’indiscrezione, nello specifico, è stato il settimanale Chi che, nel suo ultimo numero, ha fornito dettagli interessanti anche sull’identità del presunto uomo che avrebbe conquistato la Guaccero. Nello specifico, infatti, pare che si tratti di un “Cantante bello e dannato” di cui, tuttavia, non è stato rivelato il nome.

Bianca Guaccero: tutti i dettagli sul nuovo fidanzato della conduttrice Rai

“La nuova conduttrice di Detto Fatto è al settimo cielo. Non solo per via della promozione alla guida del programma quotidiano di Rai 2 che da sei anni apparteneva a Caterina Balivo” è stato scritto nella rubrica Chicche di Gossip di Chi. “Ci sono altre novità” è stato infatti poi aggiunto “E questa volta sul fronte sentimentale: il suo cuore batte per un cantante bello e dannato”. Chi sarà il fortunato? Sarà qualcuno già conosciuto dal pubblico o, forse, si tratta di un nome estraneo e lontano dal mondo patinato dello showbiz? Ovviamente, al momento, questo noi non possiamo saperlo, ma se qualcosa di nuovo dovesse saltare fuori non ci lasceremo perdere certo questo scoop.

Detto Fatto: Caterina Balivo lascia il posto a Bianca Guaccero

Dopo anni ed anni di successi, Caterina Balivo lascia Detto Fatto per dedicarsi ad altri progetti televisivi. A prendere il suo posto, come molti già sanno, sarà proprio Bianca Guaggero, conosciuta dal pubblico Rai soprattutto per aver recitato nella celebre fiction Capri. Quella di Detto Fatto, dunque, si prospetta essere una grande sfida per Bianca Guaccero. Sarà in grado di conquistare i telespettatori affezionati alla Balivo? Quest’ultima, infatti, era ormai diventato il volto storico della trasmissione.