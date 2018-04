Isola dei Famosi, Bianca Atzei in lacrime: Mara Venier ammonisce la cantante e tira in ballo il canna-gate

Momento di sconforto per Bianca Atzei durante l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi. La cantante è scoppiata a piangere perché stanca della difficile situazione che sta vivendo. I continui litigi, le critiche e le polemiche hanno stufato la cantante, che si sente poco adatta ad un contesto come quello del reality show. Lo sfogo dell’artista non è piaciuto più di tanto a Mara Venier, che ha sgridato l’Atzei senza troppi peli sulla lingua: “L’Isola è cosi, è un gioco! Non ci andate se non vi piace!”. L’opinionista di Alessia Marcuzzi ha poi tirato in ballo il canna-gate scoppiato alla seconda puntata del programma e lanciato una frecciatina a Francesco Monte: “L’Isola è anche questa. Basta! L’Isola è questo, si litiga e ci si fa le canne. Basta! Non voglio più vederti così (riferito a Bianca)”.

Perché Bianca Atzei ha pianto all’Isola dei Famosi

“Non riesco più a stare in questa situazione. Ero venuta per mettermi in gioco, per misurare me stessa ma non in questo senso. Ho sbagliato il luogo, ho sbagliato a venire qui. Non so come fare, mi rendo conto che non sono adatta a questo gioco e mi dispiace”, ha detto Bianca Atzei in Palapa, poco prima di ricevere una dolce sorpresa da parte del padre. Nonostante la ramanzina, Mara Venier ha cercato di risollevare il morale dell’interprete, sottolineando di essere arrivata quasi alla fine della trasmissione. “Li hai fatti fuori tutti!”, ha notato la zia Mara.

Anche Filippo Nardi attacca in studio Bianca Atzei

È invece stanco dell’atteggiamento di Bianca Filippo Nardi, che dallo studio ha fatto sapere: “Basta con questo pianto strategico, te lo stiamo dicendo tutti. Perché non la smetti?”.