Bianca Atzei vuole Nino Formicola alla finale dell’Isola dei Famosi: i motivi della sua scelta

Per Bianca Atzei queste non sono state delle settimane facili all’Isola dei Famosi. La cantante, infatti, spesso si è ritrovata al centro delle polemiche che, in Honduras e in Italia, hanno visto naufraghi ed ex naufraghi a schierarsi contro di lei in trasmissione. L’ultimo a mettere in dubbio la lealtà di Bianca è stato, proprio dopo la diretta di martedì sera, Jonathan Kashanian. Il naufrago, che molto aveva legato con la Atzei, ha considerato un tradimento la nomination fatta da quest’ultima nei suoi confronti. Oggi però, come mostrato durante il day time, Bianca ha voluto ribadire la sua posizione, spiegando alla Mancini i motivi che l’hanno spinta a preferire Nino a Jonathan.

Bianca Atzei all’Isola dei Famosi preferisce Nino a Jonathan: “Volevo chiudere in qualche modo il cerchio”

Bianca Atzei, dopo aver nominato Jonathan martedì sera, ha spiegato oggi ad Alessia Mancini la sua posizione. “Mi sono sentita tra due fuochi” ha affermato l’ex di Max Biaggi. La cantante, poi, riguardo alla sua preferenza espressa per Nino Formicola ha aggiunto: “Volevo chiudere in qualche modo il cerchio come l’ho iniziato, salvando una persona come Nino che ho sempre stimato e poi è una persona di 65 anni ed ho sempre questo scrupolo e questo senso di protezione nei confronti di una persona molto più facile di me”.

Bianca Atzei e Jonathan Kashanian: amici o nemici?

Nei cofronti di Bianca Atzei Jonathan Kashanian ha detto al day time di oggi di voler provare a mettere da parte ogni tipo di rancore. “Voglio pensare alla buona fede perché lo vedo che mi vuole bene” ha infatti affermato l’ex concorrente del Grande Fratello. Il rapporto tra lui e la cantante, però, non sembra essere ritornato quello di un tempo anche se, entrambi, sembrano intenzionati a mantenere calmi gli animi.