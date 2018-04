Finale Isola dei Famosi, Bianca Atzei finalista: Filippo Nardi non approva

Filippo Nardi continua a provare astio nei confronti di Bianca Atzei. L’ex concorrente del Grande Fratello non ha mai approvato il comportamento della cantante all’Isola dei Famosi. E saperla tra i finalisti del reality show è un duro colpo per l’amico di Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Ospite di Pomeriggio 5, Filippo ha lanciato l’ennesima frecciatina all’ex fidanzata di Max Biaggi. Nel salotto di Barbara d’Urso, dove è sempre più spesso ospite insieme agli altri naufraghi, Nardi ha detto: “Anche Bianca è arrivata in finale e non sappiamo come…”. Insomma, è chiaro che l’ex gieffino non sia del tutto contento di vedere a un passo dal podio finale l’artista milanese.

Le ultime dichiarazioni di Filippo Nardi su Bianca Atzei

Da quando Filippo Nardi ha litigato con Bianca Atzei all’Isola dei Famosi, l’uomo non ha perso occasione per criticare l’artista. “Si è rilevata un po’ una stratega, forse più di qualsiasi altra persona lì dentro. Ha questo modo di ammaliare le persone e io mi sono arrabbiato. Mi sono sentito tradito”, ha spiegato qualche settimana fa Filippo a Mattino 5.

Flirt tra Bianca Atzei e Filippo Nardi? Tutto falso

E sul presunto flirt proprio con Bianca, Nardi è stato chiaro: “Di intimo, non c’è stato niente. Nessun bacio. C’è stato un avvicinamento per quanto riguarda la musica, per il mio lavoro da dj. Alle volte, mi stava troppo addosso e, nello stesso momento, mi sono fatto lusingare dalle sue attenzioni perché fa piacere a chiunque”.