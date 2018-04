Bianca Atzei ci ha provato con Nino Formicola all’Isola dei Famosi? Arriva la risposta della cantante

Rientrata in Italia dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, Bianca Atzei ha messo a tacere le malelingue sul suo conto. In particolare la cantante ha seccamente smentito il gossip circa una presunta cotta nei confronti di Nino Formicola, il vincitore di quest’edizione. A lanciare il pettegolezzo sono state Eva Henger e Cecilia Capriotti a Casa Signorini: un gesto che, a quanto pare, Bianca non ha apprezzato molto. Tanto da attaccare pubblicamente gli altri naufraghi della trasmissione senza mai fare i rispettivi nomi.

Nino Formicola e Bianca Atzei: nessun flirt tra i due

“Mi viene da ridere. Entro con il cuore rotto e mi butto tra le braccia di un’altra persona? Ma non è proprio nel mio interesse. Il fatto che ci avrei provato con Nino mi fa sorridere. Se si arriva addirittura a dire certe cose…Per me la cosa più importante è il parere del pubblico, non dei naufraghi. Se ci sono persone che non hanno obiettivi nella vita, non è colpa mia“, ha fatto sapere Bianca Atzei a Fanpage. Dunque l’artista non ci ha provato con Nino Formicola, come sussurrato da alcune ex compagne dell’Isola dei Famosi.

Nino Formicola non ha commentato il gossip su Bianca Atzei

Mentre Bianca Atzei ha seccamente smentito tali voci, Nino Formicola non si è ancora espresso sulla vicenda.