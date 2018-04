Isola dei Famosi: a Bianca Atzei piace Nino Formicola? Gossip a Casa Signorini

A pochi giorni dalla finale dell’Isola dei Famosi, spunta il gossip che non ti aspetti. A Casa Signorini, il programma di Alfonso Signorini, si è parlato di una presunta cotta di Bianca Atzei nei confronti di Nino Formicola, alias Gaspare. Secondo quanto rivelato da Eva Henger e Cecilia Capriotti, la cantante sarebbe stata interessata al comico durante la prima settimana di permanenza in Honduras. Ma l’artista avrebbe subito fatto capire alla giovane di non essere interessato: da anni Nino è impegnato con Alessandra. Da questo rifiuto, Bianca avrebbe dunque spostato la propria attenzione su Filippo Nardi, con il quale c’è stato effettivamente un breve flirt nelle prime settimane del programma, sfociato poi in numerosi litigi e frecciatine. Sarà vero? Il pettegolezzo ha sconvolto il pubblico dell’Isola e lo stesso Signorini, che non si aspettava di sentire una storia del genere.

Bianca Atzei e Nino Formicola: il video confessione a Casa Signorini

Bianca Atzei e Nino Formicola sono sempre stati amici all’Isola dei Famosi

Alla luce di questa nuova rivelazione, assume un significato diverso la scelta di Bianca Atzei di nominare Nino Formicola primo finalista dell’Isola dei Famosi. Ma va anche segnalato che la madre dell’interprete, intervenuta nel corso dell’ultima diretta, ha parlato di una stima da parte di Bianca nei confronti di Nino. Un’ammirazione che l’Atzei ha sempre avuto, ben prima di partire per l’Honduras. Forse gli altri naufraghi hanno scambiato questa grande stima per altro? C’è stata una gran confusione come già accaduto con il corna-gate che ha coinvolto Amaurys Perez? Per il momento la questione non è chiara. Non resta che attendere il rientro in Italia di Bianca e Nino per capire meglio cosa è davvero successo.