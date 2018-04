Uomini e Donne, il messaggio di Belen Rodriguez per Miriano, il corteggiatore di Tina Cipollari

Belen Rodriguez è sbarcata a Uomini e Donne. La sensuale argentina è stata la protagonista di un video messaggio per Miriano, il simpatico corteggiatore di Tina Cipollari. La fidanzata di Andrea Iannone ha invitato l’uomo a dare il meglio alla corte di Maria De Filippi e a fare il possibile per riuscire a conquistare il cuore della bionda opinionista. “Miriano, in bocca al lupo. Corteggiare una donna dalla grande personalità come Tina non è facile. Magari qualche giorno arriverò lì in studio e ti darò qualche consiglio. Per ora in bocca al lupo e mi raccomando… stupiscila!”, ha detto Belen.

L’ex moglie di Stefano De Martino si è presentata con una grossa farfalla disegnata in volto: si tratta di un trucco realizzato in occasione della festa di compleanno del figlio Santiago. “Scusate, ma sto facendo questo video dopo la festa di mio figlio”, ha spiegato la conduttrice di Tu si que vales. Oltre a Belen Rodriguez, anche un altro volto noto del mondo dello spettacolo ha fatto un video di incoraggiamento per Miriano: si tratta di Laura Torrisi, ex concorrente del Grande Fratello e oggi attrice.

Uomini e Donne: il messaggio di Laura Torrisi per Miriano

“Questo video messaggio è il mio grande in bocca al lupo. Mi raccomando, sorprendila come solo tu sai fare”, ha fatto sapere l’ex compagna di Leonardo Pieraccioni. Due video messaggi – quello di Belen e Laura Torrisi a Uomini e Donne – che hanno colpito molto Tina Cipollari. E hanno dato credito a Miriano, che la scorsa volta aveva confidato di conoscere proprio le due star del piccolo schermo.