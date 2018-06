Belen Rodriguez rivela quanto guadagna, Costanzo: “Non è elegante dirlo”

Quanto guadagna Belen Rodriguez? La risposta non piace a Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo non ha apprezzato le recenti dichiarazioni di Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha rivelato di guadagnare bene, “come un bravo calciatore”, e di permettersi dunque il lusso di poter scegliere i vari lavori che le vengono proposti. Affermazioni che il marito di Maria De Filippi ha trovato poco carine nei confronti del grande pubblico. Costanzo è tornato a parlare di Belen nella sua rubrica settimanale su Nuovo, dove ha analizzato il percorso televisivo della Rodriguez. Un percorso che nell’ultimo periodo ha subito un arresto improvviso: l’argentina non appare sul piccolo schermo dallo scorso dicembre, da quando ha presentato la finale di Tu si que vales. E la recente partecipazione a Balalaika, il format sui Mondiali in Russia, non è andata come previsto: Belen si è dovuta accontentare di un ruolo marginale visto che alla fine il posto da conduttrice è andato a Ilary Blasi.

Cosa ha detto Maurizio Costanzo sullo stipendio di Belen

“In effetti non vedevamo Belen in tivù da dicembre, da quando ha condotto la quarta edizione di Tu si que vales. Non so se Mediaset l’abbia tenuta in panchina perché non crede più in lei o se sia Belen che, semplicemente, sceglie quando e quanto concedersi al piccolo schermo”, ha fatto sapere Maurizio Costanzo. Poi il giornalista ha sferrato un attacco che nei prossimi giorni farà sicuramente discutere: “Tuttavia, penso che dichiarare di guadagnare così tanto da potersi permettere il lusso di non lavorare – come ha fatto lei – non sia carino, né elegante”. Come reagirà Belen Rodriguez di fronte a queste parole?

Maurizio Costanzo: “Belen Rodriguez o si ama o si odia”

“Ormai è chiaro, Belen Rodriguez o si ama o si odia. E suppongo si sia abituata a destreggiarsi tra fan e detrattori. Del resto anche lei non ama le mezze misure: dice sempre quello che pensa, senza filtri, ben sapendo che può scatenare reazioni diametralmente opposto”, ha aggiunto Maurizio Costanzo.