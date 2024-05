Gigi D’Alessio nonno per la quarta volta: il commento di Tatangelo

Gigi D’Alessio è diventato nonno per la quarta volta. Poche ore fa, la sua secondogenita, Ilaria D’Alessio, ha annunciato l’arrivo del primo figlio, Joseluì, nato mercoledì 15 maggio. Lo scorso gennaio, Ilaria aveva annunciato la sua gravidanza e, oggi 17 maggio, ha condiviso le prime foto del piedino del piccolo. Si tratta del primo nipotino maschio per Gigi, che è già nonno di tre bambine, figlie del primogenito Claudio: Noemi, nata nel 2007; Sofia, nata nel 2022; Giselle, nata nel 2021.

“Un amore così non l’ho mai provato. Joseluì, 15-05-2024. Mamma ti ama”, ha scritto Ilaria come didascalia del post su Instagram. Tra i primi commenti, c’è ovviamente quello di papà Gigi, che ha scritto per i suoi due amori: “Vita della vita mia”. Inoltre, Ilaria ha ricevuto messaggi da diversi personaggi noti dello spettacolo, come Antonella Clerici, Bianca Atzei e l’ex compagna di suo padre, Anna Tatangelo. La cantante e madre del suo fratellino Andrea ha commentato il post facendo gli auguri ad Ilaria con tanto di cuoricini. Nonostante la separazione con Gigi, la Tatangelo sembra aver mantenuto un buon rapporto con i D’Alessio, i quali, alla fine, rimangono comunque i fratelli di suo figlio.

Gigi D’Alessio papà per la sesta volta e nonno per la quarta: dettagli

Gigi D’Alessio, dunque, diventa papà e nonno nello stesso periodo. Difatti, dopo essere diventato nonno per la quarta volta, tra poco vedrà la nascita anche del suo sesto figlio. La compagna Denise Esposito è incinta di una bambina, circa due anni dopo la nascita del loro primo figlio Francesco (quinto per il cantante). Ricordiamo, infatti, che Gigi è già papà di tre figli avuti dall’ex moglie Carmela Barbato: Claudio, di 36 anni; Ilaria, di 32; e Luca (LDA), di 20 anni.

Nel 2006, il matrimonio con Carmela è volto ufficialmente al termine e Gigi ha iniziato una lunga e mediatica relazione con Anna Tatangelo. Dalla loro storia è nato Andrea, oggi 14enne. Nel 2020, dopo 15 anni insieme e circa due anni di crisi, i due cantanti si sono ufficialmente lasciati. L’anno successivo, l’artista napoletano si è legato all’attuale compagna, Denise Esposito, dalla quale ha avuto il piccolo Francesco nel 2022. Poco fa, D’Alessio ha infine annunciato di diventare padre per la sesta volta e di aspettare femminuccia insieme a Denise.