Gigi D’Alessio: “Ecco il sesso del bebè, sì sarò papà per la 6° volta”

Tutto confermato: Gigi D’Alessio sta per diventare padre per la sesta volta. La sua compagna, Denise Esposito, donna lontana dal mondo dello spettacolo e di professione avvocato, è incinta. Il cantante, tramite i suoi profili social, lo aveva confermato durante la settimana sanremese. Ora lo ha detto anche in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni a cui ha anche rivelato di aver scoperto il sesso del bebè che la fidanzata porta in grembo. Quindi? Il fiocco che appenderà tra qualche settimana sul portone di casa di che colore sarà?

D’Alessio, al magazine, ha riferito che Denise è in dolce attesa di una femminuccia. “Con Denise abbiamo scoperto che sarà una femmina“, ha raccontato il giudice di The Voice Senior. Quindi ha aggiunto che il nome non è ancora stato deciso. Per quello c’è tempo, si vedrà nelle prossime settimane. Il cantante, da sempre riservato sulle sue vicende personali, ha annunciato il sesso del bebè senza l’enfasi con cui alcune star rivelano certi dettagli, organizzando gender reveal sfarzosi che a volte appaiono quasi come una festa nuziale. Per dirla alla maniera della gioventù, tutto alquanto ‘too much’.

Gigi invece è tradizionalista in questi casi. Si gode i momenti intimi salvaguardando con attenzione la sua privacy. Nel corso della chiacchierata con Tv Sorrisi e Canzoni ha pure scherzato sulla sua sesta paternità: “Ormai a fare figli in questo Paese siamo rimasti solo io e Mario Biondi“. Il suo collega di figli ne ha addirittura nove.

Gigi D’Alessio: figli ed ex compagne

Festeggiando il suo 57esimo compleanno, Gigi D’Alessio ha divulgato sui social uno scatto social in cui si è immortalato con tutti i suoi figli. “Il mio patrimonio”, ha commentato. Il post ha fatto incetta di like, venendo apprezzato da migliaia di fan.

L’artista campano ha avuto i primi 3 figli dalla ex moglie Carmela Barbato: Claudio (36 anni), Ilaria (32 anni) e Luca LDA (20 anni ed ex allievo di Amici). Gigi è padre anche di Andrea (11 anni), frutto d’amore venuto alla luce quando stava assieme alla collega Anna Tatangelo. Quindi ecco la love story con Denise Esposito dalla quale è nato Francesco due anni fa.