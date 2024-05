Franco Di Mare è morto a 68 anni: l’annuncio della famiglia

Franco Di Mare è morto a soli 68 anni. Solo poche settimane fa, il noto giornalista Rai e inviato di guerra ha fatto la sua ultima apparizione pubblica a Che Tempo Che Fa, dove ha presentato il suo libro in cui racconta della malattia che lo ha colpito, il mesotelioma, una forma di tumore molto aggressiva legato alla presenza di amianto nell’aria. Di Mare ha rivelato che la sua malattia è stata probabilmente causata dalle polveri di amianto a cui è stato esposto ripetutamente nel corso delle sue numerose missioni come inviato di guerra. Ad annunciare la triste notizia è stata la famiglia del giornalista e conduttore con una nota che legge queste parole:

Abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie.

Proprio durante l’intervista da Fazio, Franco Di Mare aveva puntato il dito contro i dirigenti Rai definendo “repugnante” l’atteggiamento avuto nei suoi confronti durante la malattia. Difatti, il giornalista aveva chiesto all’azienda lo stato di servizio, ovvero l’elenco degli incarichi ricoperti e dei luoghi dov’era stato inviato. Tuttavia, da parte dell’emittente pubblica non c’era stata nessuna replica e alcuni gli avrebbero addirittura negato una chiamata.

Alla luce di questo comportamento disumano, in tanti avevano mostrato solidarietà nei confronti del giornalista. A poche settimane da quest’ospitata televisiva, Franco Di Mare è tristemente scomparso dopo 3 anni di malattia a soli 68 anni.

Franco Di Mare, vita e carriera

La carriera giornalistica di Franco Di Mare è iniziata negli anni ’80, quando ha lavorato a l’Unità come cronista di giudiziaria. L’anno dopo ha collaborato come corrispondente da Napoli anche per l’agenzia di servizi AGA (Agenzia di Giornali Associati) e per Radiocor (Agenzia di Stampa Economica e Finanziaria). L’arrivo in Rai è stato nel 1991, nella redazione esteri del Tg2, dove nel 1995 ha assunto la qualifica di inviato speciale occupandosi della Guerra dei Balcani e coprendo anche le principali zone dell’Africa e dell’America centrale. Nel 2002, invece, è sbarcato al Tg1, seguendo i conflitti più significativi degli ultimi venti anni.

In Rai, Franco Di Mare ha condotto anche diversi programmi, come Unomattina e i suoi spinoff Unomattina Estate e Unomattina week end. Nel luglio 2019 è stato promosso nuovo vicedirettore di Rai 1 con delega ad approfondimenti e inchieste e nel 2020 direttore generale dei programmi del giorno della Rai. Infine, il 15 maggio 2020 ha assunto la direzione di Rai 3.

Per quanto riguarda la vita privata, Franco è stato sposato per molti anni con Alessandra Di Mare, con la quale ha adottato sua figlia Stella, incontrata in un orfanotrofio di Sarajevo dove si trovava per coprire il conflitto in Bosnia. Dal 2017, invece, era legato alla responsabile dei servizi di ristorazione Rai Giulia Berdini, di 30 anni più giovane.