Belen Rodriguez diverte il web: la battuta su Stefano De Martino

Belen Rodriguez e suo figlio Santiago divertono il web: le parole su Stefano De Martino

Il figlio di Belen e Stefano è divenuto una grande star sui social e non solo. Il piccolo Santiago sta infatti riscuotendo sempre più successo. Grazie alle foto e ai video pubblicati dai suoi genitori, il dolce bambino è amatissimo da tutti gli utenti del web. In queste ultime ore, il piccolino ha fatto ridere migliaia di persone con un curioso e particolare dettaglio. Mamma Rodriguez ha messo alla prova il suo primo ed unico genito. La showgirl argentina ha registrato alcune Instagram Stories, chiedendo al bimbo quale fosse il nome e il cognome di suo papà. La risposta del bellissimo bambino ha fatto ridere la sua stessa mamma e non solo.

Santiago De Martino risponde a mamma Belen e diverte i social: le parole su Stefano

“Qual è il nome e il cognome di tuo papà?” È questa la domanda che Belen ha posto a suo figlio davanti a tutti i suoi followers di Instagram. Il bimbo non ci ha pensato un secondo ed ha risposto: “Stefano Di Martino.” Ovviamente, la risposta era sbagliata e mamma Rodriguez è scoppiata a ridere. L’argentina ha rivelato di essere confusa e ha chiesto ai fan se fosse Di o De Martino. Inutile dire che tale siparietto ha rimandato alle innumerevoli performance di Virginia Raffaele. Nelle sue imitazioni, la nota comica ha sempre sottolineato la confusione di Belen nel chiamare il suo ex marito con un cognome sbagliato.

Belen Rodriguez e Santiago De Martino: risate sui social

A quanto pare, oltre alla Rodriguez, anche il piccolo e dolce Santiago non ricorda molto bene il cognome di suo papà. Sarà forse la conoscenza della lingua spagnola, ma mamma e figlio sembrano confondere sempre il ‘De Martino’ con ‘Di Martino’. A questo punto, non ci resta che attendere la reazione di Stefano. Anche il ballerino prenderà il tutto con una grandissima risata.