Belen ingrassata, è davvero incinta: spuntano le foto del pancino

Belen incinta per davvero? Le foto del pancino pubblicate da Grand Hotel

Belen è incinta e per questo avrebbe rinunciato alla conduzione del Grande Fratello. Dopo l’insinuazione pubblicata su Nuovo Tv, un altro settimanale – Grand Hotel – mostra le foto del presunto pancino. Negli scatti pubblicati dalla rivista (e che trovate più in basso), la Rodriguez appare ingrassata, decisamente più rotonda del solito. Pizzicata a fare compere nel quadrilatero della moda milanese, la showgirl argentina appare più morbida. I jeans che indossava solo lo scorso maggio appaiono ora più stretti. È il risultato di qualche abbuffata di troppo o la conduttrice di Tu si que vales è davvero in dolce attesa? Come se non bastasse, il settimana osserva che all’uscita dal negozio la sorella di Cecilia e Jeremias è tenuta d’occhio dal fidanzato Andrea Iannone. Il pilota riserva alla compagna premure e attenzioni: mentre lei fa acquisti di lusso nella boutique di Yves Saint Laurent, lui attende pazientemente reggendole il cappotto. Poi, finiti gli acquisti, Iannone scorta Belen fino alla macchina. Solo gentilezza d’altri tempi o c’è un piccolino in grembo da proteggere?

Belen e Iannone non hanno confermato: ma neppure smentito

Il gossip circa una nuova gravidanza ha fatto il giro del web ma i diretti interessati non hanno ancora confermato. Ma neppure smentito: la cicogna è dunque già in volo? Non è escluso che Belen Rodriguez sia alle prime settimane di gravidanza e voglia annunciare la notizia solo dopo i tre mesi, che sono sempre i più delicati e fragili. Un altro bambino sarebbe un sogno che si avvera per l’ex moglie di Stefano De Martino, già mamma di Santiago, che presto compirà cinque anni. “Farò altri due figli con Andrea…” aveva assicurato tempo fa Belen alla stampa. E a quanto pare quel momento è finalmente arrivato…

Le foto di Grand Hotel del pancino sospetto di Belen Rodriguez