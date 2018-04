Belen, dito medio ai paparazzi: la Rodriguez sbotta e spiega il motivo

Belen Rodriguez manda a quel paese i paparazzi: ecco perché

Si è sempre pronti a puntare il dito contro i Vip, lo sa bene Belen Rodriguez. La bellissima argentina si è vista travolta da un gossip che le farebbe poco onore. In queste ultime ore se ne sono dette di tutti i colori contro la showgirl. L’ex moglie di Stefano De Martino si è lasciata andare ad un momento di rabbia contro i paparazzi. Alcuni fotografi hanno cercato di catturare alcuni momenti della sua quotidianità e la diretta interessata ha pensato bene di guardare l’obiettivo e alzare il dito medio. Tale gesto a fatto storcere il naso a innumerevoli persone e proprio per questo, la Rodriguez ha deciso di rispondere a tutti e dare una sua personale motivazione.

Belen, dito medio contro i paparazzi: il motivo della Rodriguez

A pubblicare la foto di cui si sta tanto parlando è stato il settimanale Diva e Donna. Ad accompagnare lo scatto pochissime parole: “… E saluta così (che signora!)” Di fronte a tale frase, la Rodriguez non è riuscita a restarsene in silenzio. Sul profilo Instagram della showgirl è apparsa una storia in cui lei stessa spiega ai fan il motivo di tare gesto. “Nella mia mente le cose stanno così… La signora rispetta chi deve rispettare, chi non merita il mio rispetto, ecco questo dito qui! Quanto amo la coerenza!” Insomma, l’attuale fidanzata di Andrea Iannone è stata piuttosto chiara. L’argentina non sembra avere nessuna ragione per cui chiedere scusa e resta ferma sulla sua posizione.

Belen Rodriguez contro i paparazzi: lo sfogo social

Lo sfogo social di Belen ha senza dubbio spiazzato tutti. Ancora una volta, la donna ha dimostrato di non nascondersi affatto dietro un dito. Non è un caso che la Rodriguez venga apprezzata dai suoi innumerevoli fan proprio per la sua schiettezza e sincerità. Anche quando i suoi atteggiamenti portano ad una rottura e alla nascita di grandi polemiche, lei non torna indietro e si prende sempre tutte le responsabilità che le sue azioni comportano.