Belen confusa: Iannone? “Non so stare né con lui né senza di lui”

Belen Rodriguez torna a parlare della relazione con Andrea Iannone: la showgirl è confusa e non sa se lasciare il suo compagno

È davvero finita tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone? A questa domanda ha pensato di rispondere proprio il settimanale Oggi che, nell’ultimo numero, ha messo insieme alcune indiscrezioni che, nello specifico, sarebbero state confermate dagli amici di lei. La showgirl, stando a quanto riportato, sarebbe al momento in balia della confusione più totale in merito alla sua relazione con Iannone. Per evitare di complicare le cose, dunque, pare che si sia presa del tempo per riflettere. “Ci sono momenti nella vita in cui è meglio sospendere ogni scelta” avrebbe dichiarato l’argentina “È inutile accanirsi nel voler trovare una soluzione”. Riguardo ai suoi sentimenti per Andrea Iannone, poi, Belen avrebbe aggiunto: “Non saprei cosa rispondere. Ci sono periodi in cui è meglio tacere. Per non ferire. Per non ferirsi…”.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati? La showgirl risponde: “Non so stare né con lui né senza di lui”

Mentre Belen continua a desiderare e chiedere riservatezza sulla questione, le persone più vicine a lei avrebbero confermato al settimanale Oggi la crisi della showgirl. Iannone? “Non so stare né con lui né senza di lui” starebbe continuando a ripetere la Rodriguez ai suoi amici “Ho solo bisogno di silenzio e riservatezza”. Siti e giornali di gossip, tuttavia, continuano ad avere gli occhi puntati su di lei e sui suoi ex compagni. In molti, inoltre, continuano a chiedersi: quanto c’entra in tutto questo Fabrizio Corona?

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona insieme: Iannone geloso dopo l’incontro

Il settimanale Oggi, in fine, nell’articolo dedicato a Belen Rodriguez ha voluto confermare quelli che da diverso tempo sono solo dei rumours (spesso smentiti dai diretti interessati). A quanto pare, infatti, Andrea Iannone si sarebbe davvero infastidito dopo essere venuto a conoscenza dai giornali dell’incontro segreto tra Belen e Corona. Tutto questo avrà forse contribuito ad aggravare la crisi tra i due?