Belen conferma addio a Iannonne? I video eloquenti postati dalla Rodriguez sembrano confermare la fine della love story

Ognuno azzarda la sua: Belen e Iannone si sono definitivamente lasciati, i due sono in crisi, la coppia sta vivendo una pausa di riflessione, la love story prosegue a gonfie vele. Insomma, il chiacchiericcio attorno all’argentina e al centauro non è certo mancato in questi giorni, dove sembra che la coppia stia vivendo la tormenta di una forte crisi sentimentale. Ma in questo vortice di pettegolezzi dove sta la verità visto che i diretti interessati stanno a bocca cucita trincerati in un rumoroso silenzio? Ecco, appunto, bocche cucite. Nelle ultime ore però Belen pare aver seminato un paio di indizi eloquenti, postando due video che sembrano confermare la rottura del legame d’amore.

“Parlo del mio coraggio nell’essere onesto, so che ero colpevole, ecco perché ti sto perdendo”: il video pubblicato da Belen che pare confermare il gossip

Un giardino in cui c’è un ulivo solitario. E poi un sottofondo musicale struggente: “Per smettere di soffrire, è quello che sta dicendo il mondo intero / Piango perché ho delle cicatrici / E dolore nell’anima / Se ti sono mancato / Parlo del mio coraggio nell’essere onesto / So che ero colpevole, ecco perché ti sto perdendo / Stavi parlando, non stavo ascoltando”. È la descrizione di due Instagram Stories pubblicate da Belen, che come tappeto musicale ha usato la prima strofa (qui sopra tradotta in italiano) della canzone Marinero di Maluma. Un testo che, come già si capisce dai primi versi, parla di un amore finito, arrivato al capolinea. Una storia in cui un marinaio non è stato in grado di condurre in porto un grande amore. Che in sottotraccia, in quel marinaio, si nasconda forse il pensiero di Belencita? Se così fosse, la rottura con Andrea Iannone troverebbe la conferma della modella argentina.

Iannone e la Rodriguez: le parole di Fabrizio Corona

Sulla love story tra la Rodriguez e il motociclista in questi giorni si è scritto e si è detto molto. Tra i tanti interventi c’è stato anche quello di Fabrizio Corona che, incalzato da Federica Panicucci a Mattino 5, ha speso qualche parola sulla sua ex e su Iannone.