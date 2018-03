Uomini e Donne, Beatrice Valli si è pentita dei tatuaggi fatti: ecco quelli che vorrebbe togliere

Da quando è uscita da Uomini e Donne insieme a Marco Fantini Beatrice Valli ha raggiunto un grosso seguito sui social. Quotidianamente, come anche il suo compagno, l’ex corteggiatrice condivide foto e video della sua vita privata, mettendo a corrente dei suoi progetti gli utenti che la seguono. Instagram, ormai, è diventato il mezzo più usato dalla Valli per comunicare con i suoi followers tant’è che, quando può, risponde sempre a tutte le domande che le vengono fatte. Qualche minuto fa alla fidanzata di Marco Fantini è stato chiesto se si fosse mai pentita dei tatuaggi fatti e, a questa domanda, Beatrice Valli ha risposto di sì, indicando poi anche i tatto che vorrebbe rimuovere.

“Bea ti sei pentita del tatuaggio sulla caviglia? Io sto pensando di farlo sul piede” ha commentato sotto una foto della Valli una ragazza. “Mi sono pentita di quelli sul braccio” ha allora risposto quest’ultima e, quando le hanno fatto notare che sul braccio ha anche tatuato il nome del figlio, l’ex di Uomini e Donne ha aggiunto: “No il nome è bellissimo”. Ma allora quali sono i tatuaggi che Beatrice Valli vorrebbe rimuovere? “Solo il bracciale toglierei e le farfalle” spiega lei “Sono impegnativi quando metto abiti molto eleganti”.

I segreti di bellezza di Beatrice Valli: ecco come l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è dimagrita dopo il parto

Qualche mese fa Beatrice Valli aveva voluto condividere con i suoi followers alcuni consigli che, dopo il parto, le avevano permesso di buttare giù i chili in eccesso accumulati durante la gravidanza. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ne aveva parlato in alcune stories pubblicate su Instagram e, a tal proposito, 3 erano i punti su cui la stessa si era concentrata nei suoi video, ovvero: sport, corretta alimentazione e allenamento. Una stile di vita questo che, come ha spiegato la stessa Beatrice Valli, le ha permesso di ritornare in forma dopo Bianca.