Baye Dame perde le staffe: lite tra i concorrenti del Grande Fratello

Grande Fratello, prima lite in Casa: Baye Dame su tutte le furie

I concorrenti del nuovo Grande Fratello sono già entrati nel clou del gioco. Dopo la prima diretta condotta da Barbara d’Urso, gli inquilini della Casa più spiata d’Italia hanno iniziato a conoscersi e ad avere i primi approcci. A quanto pare, i dissapori non hanno fatto fatica ad arrivare. Così come le simpatie, sembrano essere emerse anche alcune antipatie. Nel corso del primo giorno, Baye Dame ha perso le staffe contro alcuni dei suoi coinquilini. A quanto pare, il giovane non ha assolutamente appezzato l’atteggiamento di due/tre persone. Mentre un gruppetto era intento a scambiare qualche parola in giardino, altri si trovavano in cucina. Questi ultimi hanno iniziato a giocare con il cibo, cercando di creare invano degli occhiali con una fetta di pane.

Baye Dame contro un gruppetto della Casa del Grande Fratello: il primo scontro

Baye Dame non ha affatto apprezzato il comportamento di alcuni concorrenti del GF 15. Il ragazzo ha infatti espresso il suo dissenso nei confronti di Patrizia Bonetti e Valerio che giocavano con il pane, e di Luigi Favoloso e Matteo che ridevano nel guardarli. Tornato dagli altri in giardino, Dame ha rivelato cosa era appena accaduto in cucina. Il resto dei concorrenti pare abbia dato ragione a Baye, consigliandogli di calmarsi e DI non esagerare con le parole per non finire dalla parte del torto. Il giovane è però sembrato intransigente di fronte a determinati comportamenti. Il concorrente ha dichiarato di essersi arrabbiato perché crede sia squallido giocare con il cibo mentre nel modo ci sono persone che muoiono di fame.

Hrande Fratello 2018: si sono formati due gruppi in Casa

A quanto pare, sono già nati i primi due gruppetti in Casa. Oltre alla lite per il pane, i concorrenti del Grande Fratello stavano per discutere anche a causa per l’aperitivo. A quanto pare, alcuni ragazzi hanno finito il vino senza preoccuparsi di chiedere agli se ne volevano un po’. In ogni caso, il tutto è stato risolto nel migliore dei modi tra ironia e sorrisi. Quanto altro tempo durerà questa armonia?!? Crediamo ben poco.