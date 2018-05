Baye Dame torna al Grande Fratello: “Aida? Volevo portare dei fiori, mi è stato impedito”

Grande Fratello, Barbara d’Urso rimprovera Baye Dame: le giustificazioni del ragazzo

Ha fatto tanto discutere il ritorno al Grande Fratello di Baye Dame. L’ex concorrente, squalificato per il suo comportamento aggressivo nei confronti di Aida Nizar, è rientrato in Casa per qualche minuto e senza spendere neppure una parola per la spagnola. Un comportamento che non è piaciuto al pubblico a casa ma soprattutto alla conduttrice Barbara d’Urso, che ha prontamente rimproverato Baye. Quest’ultimo però si è giustificato su Instagram, ribadendo in una Stories di avere avuto delle direttive ben precise da parte della produzione. Ovvero di non tornare a parlare del caso Aida ma di concentrarsi maggiormente sul rapporto che il senegalese ha instaurato con gli altri concorrenti del reality show.

Il messaggio di Baye Dame: “Volevo portare dei fiori, mi è stato impedito”

“Ieri sera sono entrato con delle direttive da rispettare! Sarei dovuto entrare per consolare e salutare Lucia e Danilo, senza poter parlare di nuovo del Aida… così ho fatto!”, ha detto Baye Dame sul suo profilo Instagram. Il giovane ci ha tenuto a precisare: “Non avrei avuto alcun tipo di problema nello scusarmi ancora una volta in diretta davanti a tutta l’Italia! Anzi, volevo portare dei fiori ma mi è stato impedito!”. Baye ha infine concluso: “Ci sono stati dei fraintendimenti e anche dei chiarimenti… peccato che siano stati fatti durante la pubblicità!”.

Grande Fratello 15: Baye Dame e Aida Nizar hanno fatto pace

Fraintendimenti e chiarimenti a parte, Baye Dame e Aida Nizar hanno ufficialmente fatto pace. Prima con un abbraccio dentro la Casa del Grande Fratello, poi in studio dopo l’eliminazione della spagnola, che è stata battuta al televoto da Luigi Mario Favoloso.