GF, proposta indecente di un fan a Perla: l’esilarante risposta di Mirko

Da quando si è conclusa la loro avventura nella Casa più spiata d’Italia, Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono tornati insieme e sono più felici che mai. I due si stanno finalmente godendo un po’ di tempo insieme lontano dai riflettori e cercando di recuperare il tempo perduto. Nonostante ciò i due ex-gieffini continuano a essere presenti sui rispettivi profili social e a rendere partecipi i followers delle loro giornate.

Nelle ultime ore infatti, la stessa Perla ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti inediti. Fotografie che hanno decisamente attirato l’attenzione dei fans della vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello; tanto che, nella moltitudine di commenti lasciati dai seguaci, ne è comparso anche uno decisamente fuori dalle righe. Una sola parola che ha fatto andare su tutte le furie il fidanzato della Vatiero, che a sua volta ha deciso di rispondere in modo a dir poco esilarante all’autore del commento “piccante”.

Il commento hot del fan di Perla: la reazione di Mirko

Come anticipato, di fronte al commento a dir poco hot lasciato da un fan sotto alle ultime fotografie postate da Perla sui social, Mirko Brunetti ha voluto rispondere in prima persona e in modo a dir poco epico.

Il follower della Vatiero ha infatti tenuto a commentare gli ultimi scatti dell’ex gieffina scrivendo un commento decisamente spinto: “Sc****mo?”. Insomma, non proprio un’osservazione delicata. A quel punto Brunetti, evidentemente e giustamente infastidito dall’atteggiamento del fan, ha commentato a sua volta in modo perfetto e, senza cedere alla volgarità, ha scritto: “Ho il codice sconto MIRKO10 con cui puoi acquistare un aspirapolvere. È più comodo”.

Insomma, nulla da dire, Brunetti è stato un signore e, senza offendere nessuno, ha letteralmente “rimesso al suo posto” il follower difendendo a spada tratta la sua Perla.

Gli attuali rapporti tra Mirko e Angelica Baraldi

Come in molti ricorderanno, Mirko e Angelica Baraldi avevano stretto un bel rapporto all’interno della Casa. Tra i due era nata un’amicizia talmente speciale che in molti avevano iniziato a ipotizzare che tra i due ci potesse effettivamente essere qualcosa di più. Ovviamente i due ex-gieffini hanno sempre negato l’esistenza di un rapporto diverso dalla semplice e pura amicizia e in molti speravano che i due potessero continuare la loro conoscenza mantenendo i rapporti anche dopo essere usciti dal reality show. A quanto pare però le cose sono andate diversamente e addirittura, nel corso della recentissima festa di compleanno di Vittorio Menozzi, pare che i due non si siano minimamente considerati.

A quel punto i fans, preoccupati dall’atteggiamento dei due, si sono precipitati sui profili social della Baraldi per chiederle che cosa fosse successo tra lei e Brunetti e quale fosse il motivo dietro tanta freddezza. A quel punto l’ex gieffina, sommersa dalle richieste dei fans, ha pubblicato una story nella quale ha spiegato per filo e per segno come stanno le cose tra lei e Mirko.

“Ragazzi, stop a viaggi mentali. Vi prego. Non c’è nessun allontanamento da Mirko e Perla, anzi… Ieri sera abbiamo passato una bellissima serata insieme e ci siamo divertiti da morire. Eravamo felici e spensierati. Non inventiamo cavolate solo perché non vedete i contenuti social che vorreste vedere, la vita vera è un’altra, ve lo ricordo! Non dovete per forza inventare storia per creare drammi che non esistono. Daje eh”.

Insomma, sembra che sia tutto a posto e che i due siano ancora amici. Naturalmente entrambi sono tornati alle loro vite e i numerosi impegni impediscono loro di passare molto tempo insieme, come invece erano praticamente costretti a fare quando vivevano entrambi nella Casa più spiata d’Italia.