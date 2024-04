GF, Alessio deride Vittorio: “Da Anita ha preso il palo”

In una diretta Instagram Alessio Falsone ha risposto a coloro che gli hanno chiesto come mai sia lui che Anita Olivieri non sono stati invitati al compleanno di Vittorio Menozzi. Il giovane sostiene che il modello “abbia preso il palo” dalla ragazza e ci sia rimasto male.

Falsone già qualche giorno fa aveva avvisato i fan di non essere stato invitato a questa festa, ma che non ci sarebbe andato comunque. In diretta ha risposto ad un’altra domanda ed ha chiarito ciò che pensa. Secondo lui tra Menozzi e Anita non ci può essere amicizia perché lei “gli ha dato il palo“. Ciò avrebbe fatto “rosicare” il ragazzo che su Instagram ha poi deciso di seguire il suo ex, Edoardo. Per questo ritiene che un rapporto tra i due non potrà mai esserci.

Alessio però non è stato molto sincero poiché è vero che all’inizio Vittorio aveva un interesse per la ragazza, ma poco dopo le prime discussioni, si è distaccato perché aveva capito che non era la tipa giusta per lui. Non solo, i due non sono mai andati d’accordo per i restanti mesi, quindi l’invito alla festa non era dovuto.

Ma in questo discorso Alessio ha parlato al plurale, riferendosi anche ad un altro concorrente: Giuseppe Garibaldi. Secondo lui, si è distaccato dall’Olivieri perché lei lo avrebbe rifiutato e ciò poi lo avrebbe portato a seguire anche lui Edoardo su Instagram e poi a prenderne le distanze pubblicamente. Insomma, secondo la narrativa di Falsone, Anita è la principessa voluta da tutti. Anche se, sia Vittorio che Giuseppe hanno sempre criticato duramente il carattere, spesso maleducato, della ragazza.

Festa di Vittorio: presenti e assenti

Sabato 27 aprile il giovane ha festeggiato 24 anni in una discoteca di Parma. Per l’occasione sono stati invitati tanti ex coinquilini. Tra questi anche persone con cui non aveva un grande rapporto come Mirko e Perla, Marco Fortunati, Lorenzo Remotti, Angelica Baraldi con cui in Casa non si è mai trovato.

Ma le assenze sono quelle che si sono fatte sentire di più. Tra queste quella di Beatrice Luzzi, i due hanno sempre avuto un ottimo legame e il motivo per cui lei non sia andata è incerto. Un’altra assenza importante è quella di Sergio D’Ottavi. Da quando lui ha iniziato a provare interesse per Greta Rossetti, il rapporto con Vittorio ha subito delle crepe e pare che al compleanno non sia stato invitato. Non solo, sembra proprio che questa festa sia stata motivo di discussioni all’interno della coppia.