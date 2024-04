Beatrice Luzzi: furto d’identità e annuncio falso. Scatta la denuncia

La protagonista del Grande Fratello è stata costretta nuovamente ad agire per vie legali a causa di un utente che su X ha deciso di creare una notizia fake su di lei. Questo profilo social ha fatto un fotomontaggio facendo finta che l’attrice avesse fatto un annuncio importante. Ma Beatrice Luzzi non ci sta e avverte che agirà per vie legali.

Già recentemente aveva annunciato che sarebbe ricorsa ad un avvocato se qualcuno avesse messo in mezzo i suoi figli, come aveva fatto Rosy Chin su X. Ma ora è stato il turno di un profilo social che, non avendo molto in simpatia Giuseppe Garibaldi, ha deciso di creare una fake news.

Attraverso un fotomontaggio di un vecchio annuncio fatto da Manuel Bortuzzo sulla rottura con Lulù Selassié, questo profilo ha fatto credere che la Luzzi avesse chiuso con Garibaldi. Ciò ha fatto infuriare l’attrice che proprio giorni fa, con uno scatto condiviso sui social, aveva fatto intendere tutt’altro.

Così il suo staff si è sentito costretto ad intervenire, annunciando che agirà per vie legali. In realtà non è la prima volta che questo profilo scredita la Luzzi, in quanto prima era un sostenitore, ma non ha mai accettato questo riavvicinamento al calabrese. Tanto che ha fatto più volte accuse pesanti all’attrice. Dunque lo staff ha deciso di agire per bloccarlo e ha scritto un avvertimento per tutti coloro che nel futuro proveranno a fare lo stesso.

“Agiremo per vie legali contro questa persona e contro chiunque in futuro si permetterà di pubblicare e diffondere suoi scritti, facendoli passare per quelli di Beatrice Luzzi“.

Cari tutti, siamo purtroppo di nuovo di fronte a persone che non conoscono i limiti dell'educazione, del buon senso e soprattutto delle norme di legge. Il responsabile della pubblicazione del post qui allegato si è reso protagonista di vari reati, editando e contraffacendo una… pic.twitter.com/HXixVCW8qc — BeatriceLuzziOfficial (@bealuzzifanpage) April 29, 2024

L’avvertimento a Rosy Chin

Pochi giorni fa l’attrice aveva pubblicato una story dove avvertiva un’altra concorrente, Rosy Chin, di non avere più determinati comportamenti. La sera prima, infatti, la cuoca su X, ad alcuni utenti, si era lasciata andare ad alcune affermazioni sulla Luzzi, in particolare sui suoi figli. Ha sostenuto che siano stati “i mandanti del fandom” e che anche gli insulti agli altri concorrenti in parte fossero una loro responsabilità.

Ciò ha infastidito molto l’attrice che ha invitato l’ex coinquilina, pubblicamente, a non citare più i figli, dato che sono anche dei minori. Avvertendo anche che, la prossima volta che accadrà, agirà per vie legali.