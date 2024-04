Beatrice Luzzi furiosa: “Denuncerò Rosy Chin” Cosa è successo

Beatrice Luzzi è andata su tutte le furie: sui suoi canali social annuncia di essere pronta a prendere provvedimenti contro Rosy Chin. E’ successo qualcosa che coinvolge i figli della Luzzi.

La Rossa del Grande Fratello oggi aveva annunciato che domani arriverà una sorpresa per i suoi fan, ma a quanto pare arriverà una sorpresa meno spiacevole per qualcun altro: una bella denuncia per l’ex coinquilina Rosy Chin.

Appena arrivato questo comunicato dallo staff della Luzzi:

In relazione a quanto emerso su vari social network, riguardo le dichiarazioni di una ex concorrente del Grande Fratello 2023 sui figli di Beatrice Luzzi, a quanto pare additati come protagonisti di ruoli che potrebbero comportare dei rischi per il loro presente e per il loro futuro, siamo costretti a ricordare a tutti che l’esposizione di minori in contesti pericolosi, oltretutto senza contraddittorio, è penalmente perseguibile e che, ove si ripetessero fatti simili, agiremo per vie legali senza preavvisi.

Ecco la storia Instagram

Ma cosa ha fatto la chef per far perdere le staffe a Beatrice?

Rosy Chin nei guai: le parole contro i figli di Beatrice

E’ partito tutto da una room su X.

Le room sono spazi virtuali in cui i partecipanti possono prendere parola in qualsiasi momento, una specie di chiamata di gruppo in pratica.

Spesso accade che in queste room alcuni vip si uniscano ai propri fan per instaurare con loro un rapporto più amichevole e oggi Rosy Chin ha partecipato ad una di chieste chiamate in cui ha sganciato delle bombe.

Rosy ha rivelato dei retroscena sulla famosa lite tra Mirko, Sergio, Federico ecc. durante la festa post fine Grande Fratello, però poi ha fatto un errore imperdonabile: ha messo in mezzo i figli di Beatrice Luzzi.

Tutti sanno che Beatrice è una mamma leonessa, i suoi figli Elia e Valentino sono stati la sua forza durante l’esperienza al GF e ovviamente, sentendoli tirati in causa non ha potuto non rispondere.

Cosa ha detto Rosy Chin sui due adolescenti?

Sembrerebbe che Rosy Chin abbia accusato i due ragazzi di aver gestito il sistema dei televoti e di essere i capetti del fandom della madre.

Accuse gravissime, visto che sono riferite a due minorenni.

Beatrice ha saputo di queste dichiarazioni ed ha subito preso provvedimenti, vedremo come andrà a finire questa storia.