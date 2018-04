Barbara d’Urso, telefono in Casa al GF 15? La risposta a Striscia

Grande Fratello, Barbara d’Urso risponde a Striscia la Notizia: verità sui telefoni in Casa

Il Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso è già finito al centro dell’attenzione. Non si fa altro che parlare di questa nuova e quindicesima edizione del reality-show in onda su Canale 5. La nota presentatrice è una che le cose non le manda mai a dire e nel corso degli anni ha sempre dimostrato di essere per la verità. Il tg satirico di Antonio Ricci Striscia La Notizia ha già ricevuto le prime segnalazioni da parte dei suoi telespettatori. A quanto pare, delle frasi pronunciate da alcuni concorrenti hanno fatto storcere il naso al pubblico a casa. Nella Casa più spiata d’Italia si è infatti parlato di cellulari che vibravano. Di fronte a una simile dichiarazioni, i fan della trasmissione si sono chiesti se gli inquilini non stessero nascondendo un cellulare.

Barbara d’Urso: cellulare nella Casa del GF 15? La conduttrice risponde a Striscia

La d’Urso ha deciso di iniziare la seconda puntata del suo Grande Fratello mettendo in chiaro la sua posizione nei confronti delle segnalazioni del pubblico. Barbara ha infatti annunciato che la produzione del programma sta facendo le dovute indagini per capire se qualcuno dei concorrenti abbia nascosto un cellulare in Casa. Al momento sembrerebbe che non sia ancora uscito niente di strano. In ogni caso, la conduttrice non ha intenzione di far finta di niente e per questo ha voluto chiarire il tutto in diretta tv e soprattutto in prima serata. Si attendono perciò ulteriori dettagli che possano far luce alla questione.

GF 15, Barbara d’Urso appoggia Striscia la Notizia: telefonini in Casa? La risposta

La presentatrice del GF ha inoltre ribadito di aver molto rispetto del lavoro di Striscia e per questo cercherà insieme alla redazione di fare luce sulla questione dei presunti telefonini nascosti in Casa. Intanto, la seconda puntata è partita col botto con l’arrivo di Paola Di Benedetto e l’entrata di Aida Nizar.