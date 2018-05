Barbara D’Urso scossa a Domenica Live: “E’ successa una cosa”

Barbara D’Urso fa preoccupare tutti a Domenica Live: “Sono scioccata, scusatemi”

Momento-paura per Barbara D’Urso a Domenica Live. Nel corso dell’ultima puntata, la conduttrice è apparsa un po’ scossa. La presentatrice si è così rivolta ai suoi ospiti e al pubblico a casa. Tornando in studio dall’ennesima pubblicità, il popolare volto di Canale5 ha pronunciato queste parole: “Sono scioccata. Mi è appena successa una cosa dietro le quinte. Perdonatemi, succede anche a me. Sono in diretta, no? Scusatemi. Mio figlio…è successa una cosa. Cerco di concentrarmi di nuovo“. A queste frasi, è seguito il “così ci fai preoccupare” di Luxuria mentre la diretta interessata ha continuato con la diretta.

Domenica Live: Barbara D’Urso vittima di uno scherzo

Nell’ultima puntata, Barbara D’Urso ha spiegato cosa le è successo davvero. Sul finale della trasmissione, la conduttrice di Domenica Live ha rivelato di essere stata vittima di uno scherzo organizzato dietro le quinte del suo programma, scherzo che a quanto pare ha coinvolto anche suo figlio. “Ho rischiato una cosa assurda“, ha detto la presentatrice in diretta tv, anche sostenendo di essersi accorta della presa in giro, durata un’ora e mezzo, solamente “alla fine” del programma di Canale5.

Domenica Live torna in onda il 15 settembre 2018

Si chiude così, tra ringraziamenti, grandi ascolti e molti blocchi pubblicitari, l’edizione 2017-2018 di Domenica Live, “la più vista“, così come l’ha definita la D’Urso su Canale5. Nell’ultima puntata la conduttrice ha ringraziato il pubblico, VideoNews e Mediaset, anche annunciando che le nuove puntate andranno in onda a partire dal prossimo 15 settembre 2018.