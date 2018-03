Barbara D’Urso conduttrice del Grande Fratello: Anna Safroncik delusa

Barbara D’Urso conduttrice della nuova edizione del Grande Fratello: Anna Safroncik delusa

Di recente è stato ufficialmente reso noto il nome della prossima conduttrice del Grande Fratello 2018, ovvero: Barbara D’Urso. Se la notizia ha rallegrato i fan di Domenica Live e Pomeriggio 5 la stessa reazione, tuttavia, sembrerebbe non aver avuto Anna Safroncik. L’attrice de Le Tre Rose di Eva nello specifico, stando a quanto riportato nell’ultimo numero del settimanale Oggi, pare che non abbia preso molto bene la cosa. Come forse qualcuno ricorda, infatti, in passato si era detto che potesse essere proprio Anna Safroncik la conduttrice della prossima edizione del Grande Fratello. Il suo nome era saltato fuori insieme a quello di Belen Rodriguez prima e Barbara Palombelli dopo. Alla fine, però, pare aver avuto la meglio Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso condurrà la prossima edizione del Grande Fratello: la reazione di Anna Safroncik

Nella rubrica Pillole di Gossip del settimanale Oggi è possibile leggere: “L’attrice Anna Safroncik, 37 anni, pare sia un po’ delusa per essere stata esclusa dalla conduzione della prossima edizione del Grande Fratello”. L’agente della Safroncik, tuttavia, sembrerebbe stare lavorando al momento ad altri progetti che, presto, potrebbero portare la protagonista de Le Tre Rose di Eva di nuovo in televisione. Quali siano questi lavori, tuttavia, al momento non c’è dato saperlo. I fan di Anna Safroncik, però, possono continuare a sperare: la loro beniamina tornerà presto sugli schermi.

Grande Fratello 2018, è ufficiale: Barbara D’Urso sarà la nuova conduttrice

Barbara D’Urso torna alle origini e, dopo il grande successo di Domenica Live e Pomeriggio 5, si accaparra di nuovo la prima serata. Sono passati diversi anni da quando la stessa ha rivestito i panni della conduttrice di un reality. Dopo il Grande Fratello, infatti, aveva anche lavorato a La Fattoria, riuscendo sempre a portare a casa un buon risultato. Se il pubblico del Grande Fratello sarà lo stesso di Domenica Live e Pomeriggio 5, forse, non è troppo presto per dire (a priori) che anche questa edizione del reality sembra essere destinata al successo.