D’Urso a TvTalk: la conduttrice replica a tutte le critiche sul Grande Fratello

TvTalk, la D’Urso sul ritiro degli sponsor dal Grande Fratello 2018: “In altri reality sono successe cose più pesanti”

Intervistata a TvTalk, Barbara D’Urso replica a tutte le accuse sul Grande Fratello 2018. La conduttrice si concede e risponde a Massimo Bernardini negli studi di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Una delle prime questioni che affronta è il ritiro di alcune sponsorizzazioni dalla Casa del GF. Sull’argomento, la D’Urso precisa che “non sono gli sponsor delle fasce commerciali“, cioè quelli dei blocchi pubblicitari in prime time, in quanto si tratta soltanto del “placement”. Per la vicenda, però, la stessa presentatrice si dice colpita e il perché lo spiega la diretta interessata. “E’ un po’ particolare che l’abbiano fatto“, afferma riferendosi agli sponsor in ritirata. Anche perché, fa sapere, “in altre edizioni sono successe cose molto più pesanti. C’è chi ha fatto l’elenco delle prestazioni sessuali (nomi e cognomi). C’è chi ha parlato di omofobia. Ci sono state squalifiche per bestemmie. In un reality recente, della Cipriani hanno detto “questa donna deve essere eliminata fisicamente”“. Sul tema, la D’Urso cita anche il servizio di ‘Striscia’ che ipotizza un “complotto” ai suoi danni, sottolinea che il ritiro degli sponsor è avvenuto dopo settimane dall’aggressione ad Aida Nizar e precisa che “tutto il macello è accaduto in internet“.

Barbara D’Urso: intervistata a TvTalk replica alle critiche “interne” a Mediaset su Grande Fratello 2018

Nell’intervista rilasciata a TvTalk, Barbara D’Urso replica anche alle accuse “interne” a Mediaset. Questa la risposta della conduttrice di Grande Fratello 2018. “Sono abituata – dice – a farmi scivolare le critiche addosso. ‘Striscia’? Ogni volta che mi ha fatto delle critiche, l’ho mandato in onda e ho risposto a quello di cui ci accusava. Costanzo? Maurizio è talmente un maestro della Televisione che si può permettere di dire quello che vuole. Pensa quello che ha detto? E’ una sua opinione, la rispetto tantissimo. Maurizio Costanzo può dire ciò che vuole, lo pensa, è un grande. Signorini? Evidentemente a lui non piace la mia (edizione, ndr) e invece piace la sua, che non è trash“. Quindi, la D’Urso risponde anche alle critiche sulla “volgarità” del cast. “(I concorrenti, ndr) Li ho scelti io insieme al Grande Fratello, insieme all’azienda. Non vorrei apparire più potente di quello che in realtà io non sia. Rifarei le stesse scelte. Se fai un reality, devi mettere dentro delle pedine che giochino in maniera forte. Tutti i reality e tutti i giochi hanno bisogno delle scintille“.

D’Urso dopo Grande Fratello 15: “Avevo proposto qualcos’altro e si farà. La Dottoressa Giò lo giriamo quest’estate”

Infine, intervistata la D’Urso conferma anche il rinnovo “anticipato” del contratto con Mediaset (la scadenza naturale era fissata per dicembre) e, alla domanda sulla scelta di condurre Grande Fratello 15 (“Questo era proprio il modo con cui volevi tornare in prima serata?“), risponde così. “Non era proprio proposto. Avevo proposto qualcos’altro e qualcos’altro si farà“, fa sapere, anche aggiungendo che “faremo delle altre cose” e che “sicuramente facciamo La Dottoressa Giò. E’ certo. Lo giriamo quest’estate“.