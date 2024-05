GF, Sergio insieme alla madre di Greta: crisi superata?

Sembrano esserci buone notizie per i fan dei Sergetti, la coppia formata da Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. Recentemente, i due ex gieffini hanno allarmato i loro seguaci apparendo sempre di meno insieme sui social. Da lì, l’influencer si è vista costretta a chiarire che non ci sarebbe alcuna crisi tra loro, ma che avrebbero semplicemente scelto di non apparire più insieme pubblicamente, almeno per il momento. Una decisione che ha fatto storcere il naso a molti, dato che Greta è solita essere molto attiva sul suo profilo Instagram, tanto da condividere quotidianamente contenuti con Sergio nelle prime settimane dopo la fine del Grande Fratello.

Tuttavia, i fandom che si creano dietro i personaggi del Grande Fratello possono risultare spesso tossici per una coppia, motivo per il quale Greta e Sergio avrebbero deciso di tutelarsi in questo modo. A seguito del comunicato dell’ex tentatrice di Temptation Island, l’imprenditore è rimasto in silenzio. Solamente ieri sera, 2 maggio, D’Ottavi è tornato sui social, per rassicurare i suoi fan. L’ex gieffino ha spiegato di essere sparito perché impegnato a recuperare tutto il lavoro perso durante i suoi mesi di “reclusione” nella Casa più spiata d’Italia. Infine, ha poi promesso ai suoi followers che nei prossimi giorni sarebbe tornato attivo sul suo profilo Instagram.

In tutto ciò, la mamma di Greta Rossetti, Marcella Bonifacio, ha deciso d’intervenire sulla vicenda. La donna si è fatta notare durante il Grande Fratello per il suo carattere deciso e, pertanto, non è riuscita a restare in silenzio di fronte ai continui pettegolezzi sulla presunta rottura tra sua figlia e Sergio. Prima, ha commentato ironicamente lanciando una frecciatina al ragazzo: “Perché non era alla festa di Vittorio? Stava a surfare, avete visto le storie”.

Questa frase aveva fatto pensare al peggio, ma ecco che, poco fa, Marcella ha sorpreso tutti i fan dei “Sergetti“. Dopo essersi scagliata contro gli haters, la Bonifacio ha pubblicato uno screen di una videochiamata con Sergio, dicendo: “Dato che parlate sempre per niente, perché quella bocca la fate funzionare o per mangiare le lasagne o per sparare ca**ate, Sergio c’è, che vi piaccia o no”. Ma, non è finita qui. La signora ha poi condiviso direttamente un video con lo stesso Sergio, che ha salutato tutti i loro followers. Dunque, pare che D’Ottavi sia tornato a Milano, ricongiungendosi con Greta e la sua famiglia.

“Rispondo a quelle streghe malefiche, vergognatevi a scrivere ‘Sergio è venuto da Roma per andare a trovare la mamma di Greta’. Ma ce la fate? Quanto rosicate”, ha infine aggiunto. Insomma, Marcella sembra aver smentito una volta per tutte la crisi tra Sergio e Greta. D’altro canto, però, i due continuano a mantenere la loro linea del silenzio, non postando nessun contenuto del loro rincontro sui social.