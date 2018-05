D’Urso – Lucarelli, su Grande Fratello frecciatine polemiche

Domenica Live, la frecciatina di Barbara D’Urso: “Si smetta di andare in televisione per visibilità”

Barbara D’Urso cerca di mettere una pietra sopra alle polemiche scatenatesi intorno all’ultimo squalificato dal Grande Fratello 2018. A poche ore dall’ospitata tv della Lucarelli, a Domenica Live la conduttrice così dice a proposito di Luigi Favoloso. “Ha chiesto scusa. Si volta pagina dopo un po’. Speriamo solamente che si smetta di andare in televisione, magari a parlare di questo per sfruttare la cosa e avere visibilità“. A Domenica Live viene pure mostrato un filmato dedicato ai reality in cui ci sono stati, così come li definisce lei stessa, “episodi molto più gravi di quelli che stanno accadendo adesso“. Del resto, qualche ora prima in trasmissione Favoloso afferma anche: “Dovremmo tirare fuori una frase, parlarne e secondo me non è il caso. So di aver sbagliato nei confronti delle donne e ho chiesto scusa“. Dal canto suo, la D’Urso sulla vicenda precisa: “Chi chiede scusa ha tutto il diritto di continuare ad esistere“.

Domenica In, la stoccata di Selvaggia Lucarelli alla conduttrice di Grande Fratello 2018

Il tutto avviene grossomodo mentre a Domenica In c’è l’ospitata di Selvaggia Lucarelli. Su Rai1 la giurata di “Ballando” non nomina espressamente Barbara D’Urso ma, a proposito delle ultime polemiche, mentre si parla della conduttrice di Grande Fratello 2018 così dice. “Non chiedo di esserle simpatica“, anche perché “lei non è simpatica a me“. Anche precisando che: “bisogna essere coerenti nella vita“, in quanto “non si abbandona la lotta (contro la violenza sulle donne, ndr) a seconda gli ascolti“. Quindi, da Cristina Parodi la Lucarelli commenta anche i tempi con cui sarebbe arrivata la squalifica di Luigi Favoloso dal reality show di Canale5. “Secondo me non si doveva aspettare la diretta, ma bisognava buttarlo fuori senza spiegazioni“, fa sapere la giornalista.

Cosa c’era scritto sulla maglietta di Favoloso al GF 15

Queste le frecciatine polemiche di Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli circa Luigi Favoloso, concorrente squalificato dal GF 15 a causa di una maglietta “con scritta sessista” da lui indossata all’interno della Casa. Maglietta per cui soltanto dopo è venuto fuori che la frase scritta sull’indumento sarebbe stata “Selvaggia su…a“.