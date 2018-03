Ballando con le stelle 2018 concorrenti e ballerini: i primi gossip

Gossip sui concorrenti e ballerini di Ballando con le Stelle 2018

Ballando con le Stelle 2018 deve ancora iniziare ma ci sono già i primi gossip sulla nuova edizione del varietà di Milly Carlucci. E sì perché le prove dietro le quinte sono iniziate da qualche settimana e i concorrenti e ballerini hanno cominciato a manifestare le prime simpatie. Per non parlare di vere e proprie cotte! Ma di chi stiamo parlando? A rivelare i primi pettegolezzi ci ha pensato il settimanale Spy che, nell’ultimo numero in edicola, ha riportato succose indiscrezioni. Ma prima di spiegare tutto, è bene ricordare chi sono i concorrenti e i ballerini di Ballando 2018 e come sono abbinati tra di loro. Le coppie: Cesare Bocci e Alessandra Tripoli; Stefania Rocca e Marcello Nuzio; Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale; Eleonora Giorgi e Samuel Peron; Amedeo Minghi e Samanta Togni; Massimiliano Morra e Sara Di Vaira; Cristina Ich e Luca Favilla; Gessica Notaro e Stefano Oradei; Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro; Giaro Giarratana e Lucrezia Lando; Akash Kuman e Veera Kinnunen; Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina; Don Diamont e Hanna Karttunen.

I primi pettegolezzi sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle

Stando a quanto fa sapere il nuovo settimanale di Mondadori, Eleonora Giorgi avrebbe puntato Don Diamont – il Bill Spencer di Beautiful – dietro le quinte di Ballando con le Stelle. Ma se l’attrice e produttrice è sentimentalmente libera da tempo, lo stesso non si può dire per l’americano, impegnato con la designer Rachel dal 2012. Corteggiatissima – tra una rumba e un tango – pure Cristina Ich. Pare che la moldava abbia ben tre pretendenti: Akash Kumar, Luca Favilla e Giaro Giarratana.

Gli altri gossip su Ballando con le Stelle 2018

Massimiliano Morra, invece, sembrerebbe più interessato a Gessica Notaro (che però ha trovato un nuovo fidanzato da poco!). Non è da meno Nathalie Guetta – famosa per il ruolo di Natalina in Don Matteo – che pare si sia invaghita del suo maestro di ballo Stefano Oradei. Ma non è finita qui: sembra che qualcun altro abbia adocchiato Simone Di Pasquale, tornato di recente single…