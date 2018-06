Avanti un altro 2018 di sera: le anticipazioni del nuovo speciale con Nuzzi

Avanti un altro – An Italian Crime Story, anticipazioni puntata speciale del 13 giugno 2018

Avanti un altro commette l’ennesimo “delitto”. Mercoledì 13 giugno 2018, in prima serata su Canale5, Paolo Bonolis torna in onda con una nuova puntata speciale che, almeno sulla carta, ha il sapore della novità televisiva. Intitolato Avanti un altro – An Italian Crime Story, infatti, il nuovo appuntamento con il quiz trasmesso di sera si preannuncia davvero “singolare”. Il motivo? Beh, dallo staff di autori del programma di Mediaset fanno così sapere. Questa settimana la trasmissione targata Endemol Shine Italy “raccoglierà le peggiori e nefaste gesta delle oltre 1000 puntate dei suoi sette anni di vita televisiva“. In che senso? Per prima cosa, durante lo speciale a Bonolis verranno mostrati spezzoni del gioco considerati dal pubblico i più divertenti. Un’ora e mezza di video sorprendenti, in attesa della “confessione finale”. Bonolis si dichiarerà colpevole o innocente? Queste le anticipazioni ufficiali relative all’attesa novità della rete ammiraglia del Biscione.

Avanti un altro 2018 torna in prima serata: Paolo Bonolis “processato” da Gianluigi Nuzzi

Insomma, le anticipazioni parlano del ritorno di Avanti un altro 2018 in prima serata con l’intento di “processare” Paolo Bonolis per tutti i “crimini televisivi” che ha commesso. E per la “confessione finale”, chi meglio di Gianluigi Nuzzi può aiutarlo? Ecco che allora la sera di mercoledì 13 giugno anche il conduttore di Quarto Grado sbarca nel cast del quiz di Canale5. Negli studi Elios di Roma, infatti, Nuzzi analizza nei dettagli la “scena del crimine”, cercando di far luce sul “quadro criminale” che si nasconde dietro al “folle programma”. Quindi, tante, se non tantissime, sono le domande da farsi: “Esiste una responsabilità da parte dei telespettatori?”. Se sì, “si sta proteggendo qualcuno?”. Infine, Nuzzi scava in profondità nei messaggi subliminali nascosti nei vari filmati apparentemente innocenti, svelando dettagli clamorosi e raccapriccianti, mettendo alle strette il noto presentatore Mediaset perché sveli finalmente al pubblico il suo “disegno criminoso”.

Avanti un altro di sera: quando va in onda, orario di inizio e come rivederlo in streaming

Dunque, non resta che ricorda l’appuntamento. La nuova puntata di Avanti un altro di sera andrà in onda su Canale5 dalle ore 21.15 circa di domani, mercoledì 13 giugno 2018. Questo l’orario di inizio da tenere bene a mente, dopo che il primo speciale di quest’anno, intitolato Avanti un altro – Pure di sera e trasmesso lo scorso mercoledì 6 giugno con Barbara D’Urso tra gli ospiti, ha registrato ascolti niente male. Per il resto, anche questa, come tutte le altre puntate, si può rivedere in streaming on demand su www.video.mediaset.it/programma/avanti_un_altro/archivio-video.shtml e, durante la messa in onda, in live streaming su www.mediaset.it/canale5.