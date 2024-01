Avanti un Altro, arrivano le repliche: la stramba scelta di Mediaset

Ci risiamo, Mediaset ha di nuovo deciso di puntare sulle repliche di Avanti un Altro!, il popolare quiz show in onda su Canale Cinque nella fascia preserale. La scelta, però, riguarderà soltanto il sabato e la domenica. Quindi, riassumendo rapidamente: da lunedì a venerdì il pubblico affezionato al programma potrà guardare gli episodi inediti, mentre nel giorno prefestivo e in quello festivo, a partire da sabato e domenica 27 e 28 gennaio, dovrà accontentarsi delle repliche, la cosiddetta versione “story“.

La mossa dei vertici Mediaset è alquanto strana se si considera che Bonolis è ripartito con la trasmissione il 2 gennaio. Insomma, trasmettere repliche dopo che la stagione è cominciata nemmeno da un mese è un qualcosa di disorientante. Ma perché si è optato per tale scelta? I piani alti del Biscione, al momento, non hanno fornito una spiegazione ufficiale.

Può darsi che la decisione sia ricollegabile alla data di partenza de La Ruota della Fortuna, format storico che Mediaset ha voluto riportare in vita. Le puntate, che vedono la conduzione di Gerry Scotti spalleggiato da Samira Lui, sono già state registrate. Infatti il programma, inizialmente, si era pensato di mandarlo in onda a dicembre 2023, ma poi è stato fatto slittare. Pure in questo caso non si sa di preciso il motivo.

Viene quindi da pensare che la scelta di mandare le repliche di Avanti un Altro nel weekend sia stata presa per guadagnare tempo e allungare la stagione del quiz show di Bonolis. Una dinamica che permetterebbe a La Ruota della Fortuna di esordire più in là, forse in un momento che Mediaset reputa più propizio.

I mal di pancia di Bonolis e Gerry Scotti

Fatto sta che il pubblico si dovrà beccare puntate già viste nel weekend. Chissà cosa ne pensa Paolo Bonolis che, qualche anno fa, quando Mediaset fece una mossa analoga, ebbe da ridire, spiegando di non aver compreso fino in fondo la strategia aziendale. Un mal di pancia simile lo ha avuto anche Gerry Scotti di recente, critico nei confronti del Biscione che ha trasmesso Caduta Libera mixando repliche ed episodi inediti.