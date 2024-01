Avanti un altro 2024 con due Bonas: chi rimpiazza Codegoni

La nuova edizione di Avanti un altro! è pronta ad andare in onda e a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 nel preserale. Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano così a intrattenere i telespettatori più affezionati al game show, con nuove puntate e delle novità. Tra queste c’è quella riguardante il cast, più precisamente il ruolo della Bonas. Nella 13esima edizione non c’è Sophie Codegoni, ma altre due donne che entrano in queste vesti.

Ebbene le due Bonas sono Paola Caruso e Ilaria Gallozzi. La prima non rappresenta proprio una novità del game show di Bonolis. Infatti, si tratta di un volto noto della trasmissione del preserale di Canale 5. Dunque, per la showgirl, che continua a tenere aggiornati i fan sulle condizioni del figlio, si tratta di un ritorno. Discorso diverso, invece, per Ilaria Gallozzi. Con l’uscita di scena di Sophie Codegoni, arriva l’ex tentatrice.

Sì, perché Gallozzi è stata un volto di Temptation Island, che aveva messo alla prova la relazione di Antonio Martello e Annamaria Laino nell’anno 2020. Dopo aver partecipato al reality delle tentazioni di Canale 5, Ilaria ha continuato a portare avanti il suo sogno di essere una modella.

Ora per lei arriva una nuova avventura da vivere sul piccolo schermo. Ci sono anche due Bonus nelle puntate di Avanti un altro! 2024. Questi sono Andrea De Paolo e Daniel Nilsson, i quali si alterano sul palco del game show e danno la possibilità ai concorrenti di raddoppiare la somma pescata.

Per quanto riguarda il resto del cast il pubblico ritroverà Miss Claudia, la dottoressa Maria Mazza, il cognato alieno Nino Tortorici, lo scienziato pazzo Romano Talevi, la cantante Yasko Fujii, la regina del web Laura Cremaschi, il maestro di fitness Matteo Braccani, l’idraulico Alessandro Maria Bossio, XXXL Francesco Nozzolino, l’uomo di mare Joseph Jantillo e le Donatella.

La 13esima edizione del programma con Paolo Bonolis e Luca Laurenti inizia ad andare in onda alle ore 18.45 su Canale 5 ogni giorno, da lunedì a domenica. In tuto le puntate registrate sono 94, come ha anticipato TvBlog. A queste vanno aggiunte le 19 registrate nel 2022, che ancora non sono state trasmesse. Dunque, dovrebbero andare in onda quest’anno ben 113 puntate.