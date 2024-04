Claudia Ruggeri è incinta: sesso del bebè e reazione di Bruganelli

Claudia Ruggeri, nota anche come Miss Claudia per il ruolo di supplente nel popolare quiz preserale Avanti un altro (Canale Cinque), è incinta. Lei stessa lo ha annunciato nelle scorse ore, attraverso un dolce post pubblicato sul suo profilo Instagram. La donna, in particolare, ha mostrato un’immagine dell’ecografia realizzata lo scorso 6 aprile. “Ti aspettiamo”, ha scritto, piazzando poi un cuore rosa, il che spinge a credere che stia attendendo una femminuccia. Dunque sul portone di casa, tra pochi mesi, dovrebbe appendere un fiocco rosa.

Il neo papà sarà Marco Bruganelli, fratello minore di Sonia, ex moglie di Paolo Bonolis. Da tempo Claudia Ruggeri e l’uomo condividono una relazione. Sono marito e moglie. Nel 2016 hanno festeggiato la loro unione con il matrimonio. L’annuncio della gravidanza è stato accolto in modo entusiasta da molti fan. E anche da diverse persone orbitanti attorno ad Avanti un altro. “Amore, zia ti aspetta”, il dolce commento della Bruganelli. Anche Paola Caruso e Davide Bonolis hanno espresso la loro felicità per la lieta notizia.

Si ricorda che ‘Miss Claudia’, la scorsa estate, si è laureata in scienze e tecniche psicologiche. Ora arriva il coronamento di un altro sogno.

Claudia Ruggeri e le accuse di “raccomandazione”

Come poc’anzi accennato, Claudia Ruggeri è l’ex cognata di Paolo Bonolis (ex in quanto, come è noto, Sonia Bruganelli e il conduttore Mediaset si sono lasciati nei mesi scorsi, ponendo fine al loro matrimonio pur mantenendo ottimi rapporti). La parentela con l’l’istrione’ romano ha generato più di qualche cattiveria. Diversi coloro infatti che hanno additato la donna come una raccomandata per quel che riguarda il suo ruolo ad Avanti un altro.

La Ruggeri, attraverso una intervista rilasciata al magazine Di Più in tempi non sospetti, ha risposto alle critiche malevole sul suo conto, ricordando che avere iniziato a fare gavetta in tv ancora prima di conoscere l’attuale marito Marco Bruganelli. Inoltre aveva aggiunto che conoscendo Paolo Bonolis e la sua professionalità, a quest’ultimo mai verrebbe in mente di rovinare un programma per fare dei favoritismi a una parente.