Claudia Ruggeri di Avanti un altro verso la 2ª laurea: l’annuncio

L’ex cognata di Paolo Bonolis e showgirl di Avanti un altro, Miss Claudia Ruggeri, ha annunciato via social di essere pronta a intraprendere un nuovo percorso universitario: dopo aver conseguito la laurea triennale infatti, ha scelto di intraprendere il percorso per la laurea magistrale. Lei stessa ha annunciato la notizia via social scrivendo:

“Ci siamo, sta per iniziare un nuovo percorso ancora più complesso. Non vedo l’ora di stare nuovamente così davanti la Commissione dando tanti esami e parlare parlare e parlare del funzionamento del cervello umano, anatomia, funzioni e patologie…. Verso la Magistrale e tirocinio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto i loro complimenti e sono curiosi di saperne di più sul suo percorso universitario e sulla sua vita privata. Claudia Ruggeri si è fatta conoscere ed apprezzare in tv grazie alla sua bellezza e al suo talento, ma lei stessa ha ammesso che il suo sogno sarebbe quello di completare il suo percorso di studi in Scienze e tecniche psicologiche. Miss Claudia aveva annunciato personalmente di aver conseguito la laurea triennale a luglio scrivendo sui social: “Finalmente dottoresse”, e per l’occasione si era mostrata nel pieno dei festeggiamenti in compagnia dell’amica e collega Laura Cremaschi (con cui condivide la vita professionale e anche una splendida amicizia).

Le accuse di essere raccomandata

Spesso sui social, a causa del suo ruolo ad Avanti un altro, è stata accusata di essere “raccomandata” e di essere riuscita ad entrare ad Avanti un altro solamente a causa della sua parentela con Sonia Bruganelli e con il conduttore Paolo Bonolis (è infatti sposata con Marco Bruganelli, fratello dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip). Lei stessa ha più volte replicato a questo genere di commenti affermando a DiPiù Tv:

“Ho iniziato la gavetta in tv prima di conoscere Bonolis. E lavoro con lui da prima di fidanzarmi con Marco. Paolo non rischierebbe mai di rovinare un programma per fare lavorare una parente. Tempo fa stava iniziando a progettare una nuova trasmissione e gli chiesi: ‘Non ci sarebbe un ruolo per me anche in questa trasmissione?’. Lui disse serenamente di ‘No’. Non ero adatta”

La sua partecipazione ad Avanti un altro è certamente servita a farla conoscere ed apprezzare dal pubblico televisivo italiano e non solo, infatti oggi in tantissimi anche sui social non vedono l’ora di saperne di più sulla sua vita privata e sui nuovi successi da lei intrapresi. Al momento Claudia Ruggeri è felicemente sposata con Marco Bruganelli (con cui è stata fidanzata per oltre 12 anni) ma i due non hanno ancora avuto figli insieme e non è dato sapere se siano intenzionati ad allargare ulteriormente la loro famiglia.