By

Le protagoniste di Avanti un altro sono molto unite e insieme hanno deciso di riprendere in mano gli studi

Pure dietro le quinte dei programmi televisivi nascono le belle amicizie. Ne sanno qualcosa Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi, che sono diventate inseparabili grazie ad Avanti un altro. La prima ricopre oggi il ruolo di Miss Claudia anche se in passato è stata la “supplente” e la “poliziotta”. La Cremaschi è stata invece inizialmente scelta come Bonas per poi diventare “la regina del web”.

In una intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv Claudia Ruggeri, cognata di Bonolis, ha dichiarato che tra lei e Laura Cremaschi c’è una grande amicizia. Condividono il lavoro ad Avanti un altro e la vita privata. Sono molto legate e insieme hanno preso una decisione molto importante: quella di iscriversi all’università. Sia Laura sia Claudia avevano infatti mollato gli studi dopo il diploma di maturità per concentrarsi sul mondo dello spettacolo.

La Ruggeri ha iniziato a darsi da fare come modella a sedici anni e anche la Cremaschi ha mosso i primi passi nel mondo dello showbiz da giovanissima. Ora tutte e due vogliono ampliare il proprio bagaglio culturale e si sono iscritte alla Facoltà di Psicologia. Miss Claudia ha confidato che spesso, tra una prova e l’altra di Avanti un altro, lei e Laura ne approfittano per studiare insieme.

Insomma, una nuova sfida entusiasmante che, siamo sicuri, renderà ancora più forte e unica questa amicizia tra Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi.

Chi è Miss Claudia Ruggeri di Avanti un altro

37 anni, Claudia Ruggeri è una modella e soubrette romana. È diventata famosa ad Avanti un altro, dove è presente fin dalla prima edizione andata in onda nel 2011. Prima ha lavorato ad altri programmi di Paolo Bonolis: Domenica In e Ciao Darwin. Dietro le quinte del programma di Rai Uno ha conosciuto Marco Bruganelli, il fratello di Sonia, moglie di Bonolis. Dopo un lungo corteggiamento i due sono convolati a nozze nel 2016.

Chi è Laura Cremaschi di Avanti un altro

34 anni, Laura Cremaschi è stata Miss Padania nel 2006. È una modella e showgirl diventata nota proprio grazie ad Avanti un altro, dove è una delle protagoniste dal 2017. Nel 2018 ha partecipato a Temptation Island Vip nelle vesti di tentatrice: il feeling con Giordano Mazzocchi, fidanzato dell’ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati, ha fatto parecchio chiacchierare.