Forse non tutti lo sanno ma Claudia Ruggeri è la cognata di Paolo Bonolis. La verace soubrette, nota per la sua partecipazione ad Avanti un altro (prima nei panni della Poliziotta poi in quelli di Miss Claudia) è legata da tempo a Marco, il fratello di Sonia Bruganelli (che è la seconda moglie del conduttore Mediaset). Una situazione particolare ed è dunque facile pensare che Claudia sia stato oggetto di raccomandazione nel corso del tempo. Ebbene niente di più falso e la Ruggeri ci ha tenuto a ribadirlo in più di un’intervista. La 36enne lavora con Bonolis dagli esordi, da ben prima di conoscere Marco: la liaison con l’uomo, sfociata poi in un matrimonio nel 2016, è nata successivamente. Tra l’altro proprio dietro le quinte della Domenica In condotta da Paolino: Claudia stava vivendo un periodo difficile a causa di una relazione sbagliata e il fratello di Sonia l’ha consolata. Dall’amicizia all’amore il passo è stato breve e oggi i due formano una coppia solida e affiata. Ma in una recente dichiarazione alla stampa Miss Claudia ci ha tenuto a precisare che non sempre Bonolis la considera per i suoi progetti…

Claudia Ruggeri è la cognata di Paolo Bonolis: nessuna raccomandazione

“Ho iniziato la gavetta in tv prima di conoscere Bonolis. E lavoro con lui da prima di fidanzarmi con Marco. Paolo non rischierebbe mai di rovinare un programma per fare lavorare una parente. Tempo fa stava iniziando a progettare una nuova trasmissione e gli chiesi: ‘Non ci sarebbe un ruolo per me anche in questa trasmissione?’. Lui disse serenamente di ‘No’. Non ero adatta”, ha rivelato Claudia Ruggeri al settimanale Di Più. La soubrette lavora solo negli show in cui è nelle sue corde, come nel caso di Avanti un altro e Ciao Darwin. Ma il marito Marco non è geloso della sensualità e avvenenza mostrata sul piccolo schermo dalla moglie? A detta di Claudia no: Bruganelli, che lavora nella società di produzione della sorella, sa che quello è il lavoro della Ruggeri e lo rispetta.

Il rapporto tra Claudia Ruggeri e la cognata Sonia Bruganelli

In una recente chiacchierata con Tv Sorrisi e Canzoni Claudia Ruggeri ha ammesso di avere uno splendido rapporto con Paolo Bonolis ma soprattutto con Sonia Bruganelli. Le due sono molto amiche e spesso si mostrano su Instagram insieme per un selfie o una diretta. Non solo: i parenti di Claudia sono molto legati a quelli di Marco e spesso passano le feste e le vacanze insieme. Sposati da quattro anni la Ruggeri e Bruganelli non hanno per il momento figli.